THE LEVEL GROUND

降低就业准证持有者的额外买方印花税率，并为配偶是非居民外籍人士的公民提供更多建屋局组屋选项

虽然本地居民的拥屋率很高，但许多希望在此购房的非居民外籍人士仍面临高昂门槛。 照片：TAY CHU YI, BT

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 新加坡的拥屋率很高，约九成的居民家庭拥有自己的住房。

然而，对于在本地生活和工作但非新加坡公民或永久居民（PR）的人士而言，他们在购房时面临巨大障碍。

非永久居民的外籍人士购买任何住宅房产，都须支付60%的额外买方印花税 (Additional Buyer’s Stamp Duty, 简称ABSD)。公民购买首套房产无需支付ABSD，而永久居民购买首套房产则需支付5%的ABSD。

除了买方印花税，还需额外支付ABSD。买方印花税是渐进式的，住宅房产的税率介于1%至6%之间。

新加坡对熟练的外国专才持开放态度；这增强了其作为高附加值活动地点的吸引力，进而为新加坡人提供更好的就业机会。

就业准证 (Employment Pass, 简称EP) 允许外国专业人士、经理、高管和技术人员在本地工作。

截至2026年6月，本地共有20万4300名就业准证持有者，高于2025年12月的20万3300人。在这些就业准证持有者中，有些人已在本地居住多年，但未能获得永久居民身份。

举例来说，一名永久居民购买价值200万新元的第一套房产，需支付10万新元的ABSD；而一名就业准证持有者购买同等价值的房产，可能需要支付高达120万新元的ABSD。

降低ABSD税率

是否应该降低就业准证持有者在本地购房的交易成本？或许可以考虑，对连续持有就业准证超过三年的EP持有者，在购买首套房产时征收10%的ABSD。

新加坡正在争夺高质量的外国人才，尤其是在人才短缺的经济快速增长领域或关键领域。

允许就业准证持有者在无需承担高昂交易成本的情况下在本地购房，可以提升新加坡对外国专才的吸引力。此外，拥有房产所带来的“粘性”也可能更好地将就业准证持有者留在本地。

此外，对于已在本地生活多年的就业准证持有者而言，当他们为了拥屋者自住而购买首套房产时，所面临的交易成本不应远高于永久居民，这似乎更为公平。

同样重要的是，一些非永久居民的外籍人士在本地购买首套房产用于投资时，可能无需支付任何ABSD。

根据各自的自由贸易协定 (Free Trade Agreements, 简称FTAs)，冰岛、列支敦士登、挪威和瑞士的国民和永久居民，以及美国国民，在印花税方面享有与新加坡公民同等的待遇。

简而言之，举例来说，一名美国公民在本地购买首套房产无需支付ABSD。

那么，来自其他国家的就业准证持有者，在购买首套房产时，是否应该比上述享有自由贸易协定待遇国家的国民支付高得多的交易税呢？

一名每月支付约6000新元房租的就业准证持有者，在12年内将产生约86万4000新元的租金开销。如果交易成本不是惩罚性的，将部分或全部这些资金转而用于在本地购房，对该就业准证持有者将大有裨益。

在2014年第三季度至2026年第三季度的12年间，市区重建局 (Urban Redevelopment Authority) 的私人住宅价格指数上涨了约50%，而全岛私人住宅的租金指数则攀升了约43%。

建屋局组屋的拥屋限制

永久居民与非永久居民外籍人士在住房市场上的另一个关键区别在于建屋发展局 (Housing & Development Board, 简称建屋局) 组屋的拥有权。

例如，一对双方都持有永久居民身份至少三年的夫妇，可以购买建屋局转售的非分级或标准型组屋（不包括三代同堂组屋），而非永久居民外籍家庭则不能拥有建屋局组屋。

可以考虑允许双方均为就业准证持有者、且持有该身份至少三年的夫妇，购买建屋局转售的非分级或标准型组屋（不包括三代同堂单位）。或许，在这些就业准证持有者出售其建屋局单位时，可以向他们征收转售抽润（resale levy）。

让永久居民和其他外籍家庭居住在建屋局组屋区，或许有助于这些家庭更好地融入新加坡社会。

此外，也应考虑为由新加坡公民和非永久居民外籍人士组成的夫妇，提供更多公共住房选择。

许多新加坡公民与非永久居民外籍人士结婚。2025年，涉及公民与非居民外籍人士的婚姻数量为5909宗。其中，公民与4189名非居民新娘结婚，以及与1720名非居民新郎结婚。

目前，在符合各项标准的前提下，由一名新加坡公民和一名持有有效工作准证或探访准证的非永久居民外籍人士组成的夫妇，若希望购买新的建屋局组屋，仅限于购买二房式灵活单位。

在这种情况下，希望购买新组屋的公民必须年满35岁。与转售单位不同，新的建屋局组屋以津贴价格出售。

或许可以降低与非居民外籍配偶结婚的新加坡公民购买新组屋的年龄要求。此外，在符合各项标准的前提下，允许由公民和非居民组成的夫妇购买面积更大的新建屋局组屋。

一个较大的二房式灵活单位的面积大约是四房式单位的一半。前者有一个卧室，而后者有三个卧室。

本地的住房政策理所当然地优先考虑新加坡公民，其次是永久居民，最后是非永久居民外籍人士。

确实，对于富裕的外国人来说，成为新加坡人的一个主要好处就是能以更具成本效益的方式在本地购房。新入籍的公民可以购买有地房产，包括优质洋房区内的独立式洋房。而有地住宅的拥有权，通常仅限于新加坡公民。

希望新加坡能吸引外国人成为永久居民和公民，而不仅仅是因为新加坡公民或永久居民身份能提供在“避风港”新加坡以低成本拥屋的途径。

如果外国人因为珍视并愿意为我国的多元文化、社会凝聚力、法治、强大的职业道德和经济活力等做出贡献而成为新加坡人，那将是极好的。

与此同时，我们应该对就业准证持有者等非居民外籍人士，以及与新加坡人结婚的外籍人士更加欢迎，为他们以及由公民和非居民配偶组成的夫妇放宽拥屋门槛。