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能源安全不能成为能源转型中被遗忘的支柱

在发展中国家能够完全转向可再生能源之前，他们必须首先获得可靠且可负担的电力。

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    • 印度，古尔冈。许多南亚国家仍需应对不可靠或不发达的电力系统问题。
    • 印度，古尔冈。许多南亚国家仍需应对不可靠或不发达的电力系统问题。 图片来源：彭博社

    Flemming Gronnegaard

    Published Thu, Aug 27, 2026 · 03:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    多年来，全球能源领域的对话一直由一个词主导：能源转型。

    这个目标明确且必要。气候变化是真实存在的，世界必须继续投资于低碳能源解决方案。但当我在非洲、拉丁美洲和东南亚各地走访时，我常常意识到，这场对话会因立场不同而显得大相径庭。

    在许多发达经济体，焦点在于社会能以多快的速度实现脱碳。但在许多发展中经济体，更紧迫的问题是家庭、学校、医院和企业能否首先获得可靠且可负担的能源。

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    Oil and gasenergy transitionEnergy securityeconomyDecarbonisation

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