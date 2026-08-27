能源安全不能成为能源转型中被遗忘的支柱
在发展中国家能够完全转向可再生能源之前，他们必须首先获得可靠且可负担的电力。
- 印度，古尔冈。许多南亚国家仍需应对不可靠或不发达的电力系统问题。 图片来源：彭博社
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多年来，全球能源领域的对话一直由一个词主导：能源转型。
这个目标明确且必要。气候变化是真实存在的，世界必须继续投资于低碳能源解决方案。但当我在非洲、拉丁美洲和东南亚各地走访时，我常常意识到，这场对话会因立场不同而显得大相径庭。
在许多发达经济体，焦点在于社会能以多快的速度实现脱碳。但在许多发展中经济体，更紧迫的问题是家庭、学校、医院和企业能否首先获得可靠且可负担的能源。
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