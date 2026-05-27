在电动汽车竞赛中，日本最危险的对手可能不是中国，而是自己

中国汽车制造商或许在技术和价值上已遥遥领先，但阻碍日本车企发展的另有其因。

Toyota或许是全球销量最大的汽车公司，但它在电动汽车领域并未激起太大波澜，主要原因是其继续大举押注像Vellfire混合动力车这样的混合动力车型。 图片来源：商业时报资料库

去年，我与中国汽车制造商Zeekr的高层管理人员进行了一场友好的辩论。Zeekr对其汽车的定位有着异常清晰的构想——即比特斯拉更豪华，比梅赛德斯-奔驰更具科技感。

我提出，在电动汽车（EV）领域，中国已经与世界其他汽车制造商拉开了巨大的技术差距，但传统品牌则建立了品牌传承的优势。这些老牌汽车品牌早已深深融入我们的生活之中。

我问道，在Zeekr这样的新兴品牌弥补品牌底蕴的差距之前，这些老牌玩家肯定能先弥补技术的差距吧？