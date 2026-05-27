The Business Times
business-time-50
THINKING ALOUD
·
SUBSCRIBERS

在电动汽车竞赛中，日本最危险的对手可能不是中国，而是自己

中国汽车制造商或许在技术和价值上已遥遥领先，但阻碍日本车企发展的另有其因。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • Toyota或许是全球销量最大的汽车公司，但它在电动汽车领域并未激起太大波澜，主要原因是其继续大举押注像Vellfire混合动力车这样的混合动力车型。
    • Toyota或许是全球销量最大的汽车公司，但它在电动汽车领域并未激起太大波澜，主要原因是其继续大举押注像Vellfire混合动力车这样的混合动力车型。 图片来源：商业时报资料库

    Leow Ju-Len

    Published Wed, May 27, 2026 · 07:30 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    去年，我与中国汽车制造商Zeekr的高层管理人员进行了一场友好的辩论。Zeekr对其汽车的定位有着异常清晰的构想——即比特斯拉更豪华，比梅赛德斯-奔驰更具科技感。

    我提出，在电动汽车（EV）领域，中国已经与世界其他汽车制造商拉开了巨大的技术差距，但传统品牌则建立了品牌传承的优势。这些老牌汽车品牌早已深深融入我们的生活之中。

    我问道，在Zeekr这样的新兴品牌弥补品牌底蕴的差距之前，这些老牌玩家肯定能先弥补技术的差距吧？

    此翻译对您是否有帮助？

    Thinking AloudMotoringCarsElectric vehiclesJapanChinaToyotaSubaru

    TRENDING NOW

    The latest ruling comes after the claimant submitted an appeal against the South Jakarta District Court's Feb 9 decision that declared his lawsuit "inadmissible".

    Indonesian court upholds earlier dismissal of 2.28 trillion rupiah claim on Keppel unit’s land

    US President Donald Trump with President Xi Jinping after a visit to Zhongnanhai Garden in Beijing, on May 15.

    Xi Jinping has just rewritten the rules of US-China rivalry

    Indonesia's Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa says figures in the reported export data are roughly 50% lower than the actual numbers.

    Wilmar, Musim Mas among palm-oil firms in Indonesia under probe for suspected export under-invoicing

    Beijing has said that the measures are designed to clean up the capital market and steer investors towards regulated channels for overseas investment.

    China traders rush for exit after cross-border flow crackdown

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More