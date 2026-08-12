东南亚顶尖企业集团脱颖而出的制胜因素

向内审视，接触市场，将资本与实证相结合

对于约八成的家族控股东南亚企业集团而言，依据经检验的实证分阶段投入资本，是其生存的关键。 图片来源：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

Bain & Company对177家东南亚企业集团过去二十年的分析揭示了巨大的业绩差距。

在2016年至2025年期间，排名前四分之一的企业集团实现了20%的年化总股东回报率，而企业集团的平均水平仅为4%。

顶尖企业之所以能脱颖而出，涉及两个因素：其一是在何处竞争，其二（也是更重要的一点）是它们如何转型进入新领域。