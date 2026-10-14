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全球经济复苏根基不稳

美国经济看似强劲，但并非所有其他经济体都表现良好。

    • 意大利米兰的一家Prada商店。欧元区正深受经济和政治困境的困扰。高昂的能源成本和激增的中国出口，抑制了其核心经济体的制造业产业群增长。
    • 意大利米兰的一家Prada商店。欧元区正深受经济和政治困境的困扰。高昂的能源成本和激增的中国出口，抑制了其核心经济体的制造业产业群增长。 图片来源：路透社

    Eswar Prasad &

    Thomas Riveros

    Published Wed, Oct 14, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【伊萨卡】尽管政策和地缘政治波动加剧，但全球增长已趋于稳定，发达经济体和新兴市场经济体均显示出积极势头。

    布鲁金斯学会与《金融时报》联合经济项目于2026年10月发布的最新报告显示，世界经济在经历一系列挫折后，有望迎来一年的稳健增长。

    然而，这份 布鲁金斯-金融时报全球经济复苏追踪指数（TIGER）的研究指出，一些潜在的重大风险正潜伏其中。这些风险包括毫无缓解迹象的贸易和地缘政治紧张局势、持续的通胀压力以及发达经济体日益上升的公共债务水平。后两个问题已经对法国造成冲击，并可能在其他地区引发同样的问题。

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