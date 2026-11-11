黄金价格暴跌，但世界并未因此变得更安稳

地缘政治不确定性与亚洲成为黄金枢纽的雄心，凸显了黄金的吸引力

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任何在金价接近顶峰时买入黄金的人都再次认识到，即使是传统的避险资产也可能出现波动。 图片来源：ST