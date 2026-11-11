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黄金价格暴跌，但世界并未因此变得更安稳

地缘政治不确定性与亚洲成为黄金枢纽的雄心，凸显了黄金的吸引力

    • 任何在金价接近顶峰时买入黄金的人都再次认识到，即使是传统的避险资产也可能出现波动。
    • 任何在金价接近顶峰时买入黄金的人都再次认识到，即使是传统的避险资产也可能出现波动。 图片来源：ST

    Frankie Ho

    Published Wed, Nov 11, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    过去几个月，黄金市场表现艰难。金价在今年年初飙升至每盎司5400美元以上后，现已回落至4000美元左右

    任何在价格顶峰附近买入的人都再次意识到，即便是传统的避险资产也可能出现波动。

    与其价格走势所暗示的相反，世界几乎没有变得更安全或更稳定。

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