欧盟如何引领西方其他国家

欧洲是扮演同侪之首角色的理想候选人

加拿大总理 Mark Carney 在瑞士达沃斯举行的2026年世界经济论坛会议上，描述了世界秩序的“破裂”，并呼吁中等强国“共同行动”。 图片来源：彭博社

[米兰] 在瑞士达沃斯举行的2026年世界经济论坛会议上，加拿大总理 Mark Carney 描述了世界秩序的“破裂”，并呼吁中等强国“共同行动”。

他警告说，在这个新的霍布斯式世界里，大国（目前）尚有能力“单打独斗”，而中等强国则必须参与进来，否则就有可能成为“案上鱼肉”。然而，尽管一些人可能将欧盟视为这类努力的天然伙伴，但欧盟自身似乎有更高的定位。

近几个月来，欧盟并未联合世界各地的伙伴，而是在彰显其强大的经济实力：尽管欧洲经济规模略小于美国和中国，但却是日本、英国和印度经济规模的数倍。