能源市场还能承受伊朗战争多久？

战略石油国库和闲置产能正日渐枯竭

油价的剧烈波动是迄今为止这场战争中能源经济学的真实写照：不同寻常的冲击被迅速吸收和化解。 照片：商业时报资料图

全球石油市场已经两次消化了霍尔木兹海峡关闭的预期，之后又两次将该因素从价格中剔除。这个咽喉要道曾经是全球约五分之一原油和三分之一液化天然气的必经之地。

在美国与伊朗的战争爆发后，布伦特原油价格一度飙升至每桶120美元以上。

到了6月份，当海峡重新开放时，布伦特原油价格已跌至72.24美元，这是自2月28日美国和以色列袭击伊朗以来的最低水平。

随后，当7月初停火协议破裂、袭击恢复时，油价回升至80美元区间，但仍远低于其峰值。

油价的剧烈波动是迄今为止这场战争中能源经济学的主线：不同寻常的冲击以十年前看来似乎不可思议的速度被吸收和化解。

现在值得思考的问题是，这个体系中实际上还剩下多少缓冲空间，以及当这些空间耗尽时会发生什么。

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缓解因素

市场表现好于预期，因为由沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国领导的欧佩克+（Opec+）在进入这场战争时，其闲置产能比过去二十年几乎任何时候都多——这是多年来主动限制产量的结果。

这一缓冲使得该组织能够填补伊朗损失的产量和受干扰的海湾地区原油供应，避免了此前石油冲击中出现的那种争抢局面。

接着，在3月份，美国和约30个其他国际能源署（IEA）成员国同意从战略国库中释放约4亿桶石油，其中仅华盛顿就承诺在为期120天的滚动式提取期内释放1.72亿桶。

这一干预措施在抑制最初的价格飙升方面确实起到了作用。

中国也大幅减少了石油进口，6月份的进口量降至近十年来的最低水平。这有助于为其他买家释放石油供应。

最后，全球需求增长缓慢、非欧佩克国家供应的激增，以及油轮迅速改变航线绕行（而非穿越）争议水域，这些因素都缓解了冲击。

炼油商已经适应；保险公司也找到了为战争风险定价的方法，而不仅仅是拒绝承保；即使在7月份局势最紧张的时期，每天仍有六艘船只穿过海峡。

闲置供应日渐减少

但压力正在显现。7月份，美国炼油厂的产能利用率已接近97%，原油投入量也处于高位。

这意味着，如果一家主要设施停产，市场上几乎没有回旋余地。

华盛顿动用其战略石油国库也付出了代价：其库存已降至约3.16亿桶，为1983年以来的最低水平。

美国商业和战略原油总库存处于1984年以来的最低水平。曾经作为紧急情况缓冲器的国库本身已被大量消耗。

与此同时，欧佩克的闲置产能虽然从表面数字看规模庞大，但主要集中在受战争影响最大的两个国家——沙特阿拉伯和阿联酋——而且其大部分产能都位于那个频繁关闭的海峡之后。

另一个压力是政治经济层面的，而非实体层面的：产油国需要达到一定的财政收支平衡油价，而这个价格并不会随着战争而改变。

据估计，沙特阿拉伯在2023年需要油价达到每桶75美元才能平衡预算；其他成员国的要求有高有低。

持续的低油价时期——即由持久停火和供应反弹所驱动的那种——虽然对消费者有利，但会挤压欧佩克+成员国的财政状况。

这给该组织内部带来了压力，使其在增产方面不尽全力，而这反过来又减少了部分市场供应，正是这些供应阻止了2026年全面石油冲击的发生。

真正的挑战

石油市场在2026年已经历了有效的压力测试，并且在每一轮冲击中，都在数周而非数月内找到了新的平衡点。

这种韧性表现不同于1970年代的石油危机，也不同于2022年因乌克兰战争而发生的石油冲击。

然而，尽管市场已经适应了这种冲击模式——冲突升级、油价飙升、各方协调应对、海峡部分重开、油价回落——但其吸收冲击的能力正在减弱。

储备能力，无论是战略国库中的石油，还是欧佩克+以牺牲成员国预算为代价持续增产的政治能力，都在每一轮冲击中被悄然削弱。

而真正的挑战尚未出现：即霍尔木兹海峡持续（30天或更长时间）全面关闭，保险公司完全撤销保险，船运公司不计价格拒绝过境。

根据一些估计，这一假设性事件将导致相当于美国战略石油国库全部容量的供应中断，并可能仅在第一周内就导致油价飙升40%至60%。

这是石油市场可能无法承受的，因为缓冲了此前每一次冲击的两大因素——闲置产能和战略国库——如今都比战争开始时要薄弱。