硅谷如何将其人工智能之争带到华盛顿
科技公司在影响立法方面正扮演着日益积极的角色
- OpenAI位于旧金山的办公室。正在权衡出口和“蒸馏”规则的立法者们，已不能再将“科技行业”视为一个有着单一诉求的游说团体。 图片来源：NYTIMES
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本文由AI辅助翻译
在过去十年的大部分时间里，硅谷都将华盛顿视为次要角色——一个在收到传票时派遣说客的地方，而不是一个围绕其制定战略的中心。
这种姿态已经瓦解。到了2026年，在人工智能实验室和风险投资公司内部发生的争论——关于速度与安全、开放模型与封闭模型、以及行业应获得多少尊重等问题——已不再局限于沙山路（Sand Hill Road）。
这些争论正在美国国会大厦、白宫西翼以及全国各州首府激烈上演。
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