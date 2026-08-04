The Business Times
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NEW GLOBAL ORDER

在全球分化格局下，新加坡如何引领绿色金融

将政策框架转化为区域执行力是下一个考验

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    • 新加坡转型融资的成功，关键将取决于参与者以及在第一线建立体系的商界领袖。
    • 新加坡转型融资的成功，关键将取决于参与者以及在第一线建立体系的商界领袖。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Lawrence Loh

    Published Tue, Aug 4, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    [新加坡] 分歧的观点和放缓的行动，正威胁着全球对绿色未来的追求。

    美国总统 Donald Trump 领导下的美国政府已经“开倒车”。他将气候变化称为一场“骗局”，并力推美国继续开采石油和天然气等化石燃料。

    与此同时，以严格的可持续发展政策著称的欧盟，启动了“暂停”机制，以放缓监管措施的推出，并简化合规负担。

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    New Global OrderGreen financeESG

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