NEW GLOBAL ORDER
在全球分化格局下，新加坡如何引领绿色金融
将政策框架转化为区域执行力是下一个考验
- 新加坡转型融资的成功，关键将取决于参与者以及在第一线建立体系的商界领袖。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》
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本文由AI辅助翻译
[新加坡] 分歧的观点和放缓的行动，正威胁着全球对绿色未来的追求。
美国总统 Donald Trump 领导下的美国政府已经“开倒车”。他将气候变化称为一场“骗局”，并力推美国继续开采石油和天然气等化石燃料。
与此同时，以严格的可持续发展政策著称的欧盟，启动了“暂停”机制，以放缓监管措施的推出，并简化合规负担。
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