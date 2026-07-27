在分裂的世界中，新加坡如何协调全球供应链

新加坡斥资8亿新元的交通策略，旨在巩固其作为值得信赖的互联互通枢纽的地位

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新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，可在加强区域互联互通和一体化方面扮演关键角色。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

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