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在分裂的世界中，新加坡如何协调全球供应链

新加坡斥资8亿新元的交通策略，旨在巩固其作为值得信赖的互联互通枢纽的地位

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    • 新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，可在加强区域互联互通和一体化方面扮演关键角色。
    • 新加坡将在2027年担任亚细安轮值主席国，可在加强区域互联互通和一体化方面扮演关键角色。 摄影：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

    Goh Puay Guan

    Published Mon, Jul 27, 2026 · 12:03 PM

    本文由AI辅助翻译

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    （新加坡）地缘政治的不确定性，例如美国总统Donald Trump刚宣布的全面新关税，正促使企业使其采购、制造业产业群和物流网络多元化。

    因此，全球供应链日益依赖替代贸易路线和多式联运选项。

    在此背景下，政府国会交通委员会提出的议员动议，以及政府于7月7日宣布投资8亿新元用于交通基础设施和互联互通，都恰逢其时。

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