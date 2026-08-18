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新加坡如何战胜人工智能时代的年龄偏见，为长寿时代重新设计工作

一个多代同堂、由人工智能增强的经济体，需要我们重建人才体系

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    • 今年7月，退休和重新雇佣年龄分别提高到64岁和69岁，这表明更长的工作年限受到期待和重视。
    • 今年7月，退休和重新雇佣年龄分别提高到64岁和69岁，这表明更长的工作年限受到期待和重视。 照片：商业时报资料

    David R Hardoon

    Published Tue, Aug 18, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

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    Claer Barrett 近日在《金融时报》撰文称，年龄歧视是对退休保障“无声但致命的威胁”。在新加坡，这一观点恰逢一个关键时刻。

    我国近40%的居民劳动人口年龄已在50岁及以上。低生育率意味着后续进入职场的年轻员工越来越少。与此同时，人工智能 (Artificial Intelligence) 正在重塑企业发现、评估和部署人才的方式。

    然而，由人工智能驱动的招聘系统在人力资源经理介入之前，就有可能在筛选候选人 (Candidate) 的各个环节中，扩大过往的招聘偏见

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    Artificial IntelligenceJobs and skillsDemographicsAgeism

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