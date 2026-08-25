新加坡如何按自己的步调参与全球人工智能竞赛

通过将空间局限转化为系统建设的优势，新加坡可借此出口自身实力

新加坡面临的挑战是，要让两大转型同步：人工智能改变工作的速度，以及人们转向新工作的速度。 照片：YEN MENG JIIN, BT

【新加坡】在周日（8月23日）的国庆群众大会上，总理Lawrence Wong阐述了新加坡看待科技的理念框架。

他表示：“我们将利用新科技的力量——但会以我们自己的方式进行。”

当今世界越来越注重规模的较量——哪个国家最大、土地最多、军事实力最强——在这样的背景下，上述想法比表面看起来更具挑战性。

新加坡需要找到一种改变游戏规则的方式，从而在其中扮演有意义的角色，并取得胜利。

过去一年的事件表明，在科技领域，规模并非决定性因素。

一个例子是中国的Kimi和日本的Sakana，它们通过采用不同的方法来提升其人工智能模型，挑战了资金远比它们雄厚的人工智能实验室。

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这些挑战者共同揭示了一个道理：通过改变竞争规则，而不是沿用现有领先者的游戏方式，规模较小的参与者也能发挥重要作用。

对于我们这个紧凑的岛国经济体而言，这提出了一个关键问题——在全球科技竞赛中，我们将做出何种独特的贡献？

我们提出三个思路，探讨新加坡如何能按自己的方式参与全球科技和人工智能竞赛。

以人为本

总理Lawrence Wong以一个我们都熟悉的例子阐释了新加坡的做法：电召载客。

十多年前，新加坡没有将颠覆性技术拒之门外，而是欢迎创新，引入公平竞争规则，并帮助计程车司机度过转型期。

尽管国家在支持员工应对变革的同时，持续拥抱新技术，但人工智能将使这种平衡更难实现。

如果这项技术带来显著效益，一些任务将会消失，一些团队所需的人员将会减少，一些职位将不再以现有形式存在。

在经济层面，这是生产力的提升。但对于职位消失的个人而言，这是失业。两者可以同时为真。

但新加坡的起点与众不同。我们是一个劳动力受限、劳动队伍增长放缓的经济体。

这意味着，当人工智能让一名护士、工程师、技术人员或小企业主能够完成远超其个人能力的工作时，就能解决制约增长的一个实际瓶颈。

挑战在于要让两大转型同步：人工智能改变工作的速度，以及人们转向新工作的速度。

这不仅仅是把人工智能工具引入现有组织。随着员工角色的改变和新角色的形成，我们需要重新设计任务，并为员工提供支持。

新加坡计划培养10万名“人工智能双语”员工——即兼具人工智能知识和领域专长的人才——这是此转型策略的第一部分。

第二部分是确保这种能力能够转化为人们实际工作能力的切实提升。

这就是新加坡的赌注——随着技术接管低价值任务，如果我们能卓越地引导人们转向更高价值的工作，那么这个过程的速度本身就将成为一种资产。

构建系统，而非孤岛

对新加坡而言，规模是一个明显的制约因素。

我们无法为创新者提供全球最大的测试市场，但我们的紧凑性创造了许多大型经济体难以复制的优势：整合整个系统的能力。

总理Lawrence Wong关于人工智能代理的言论点明了这一点的重要性。

随着人工智能变得更加自主，利用它来发展业务的机会随之增加。但与此同时，个别公司无法独自应对的风险也在增加。

他对此的回应并非让新加坡在技术上退缩，而是要预见这些风险，建立切实的保障措施，并确保技术始终由人掌控。

新加坡在系统层面具备实现这一目标的有利条件。研究机构、全球科技公司、金融企业、经验丰富的运营商、监管机构、企业家和资本都近在咫尺。

这缩短了从发现问题、测试解决方案、建立保障到部署实施的距离。

总理Lawrence Wong在2026年财政预算案中宣布的国家人工智能任务，为进一步推动这种整合奠定了基础。

例如，设想一个可信的基础设施，它能让行业参与者在不放弃数据控制权的情况下更好地利用共享数据，例如帮助金融机构及早识别欺诈模式，或帮助医疗保健提供者更全面地了解患者需求。

至关重要的是，这些系统将是开放和模块化的，以便中小型企业（而不仅是大型公司）能够接入与它们最相关的部分。

这正是新加坡自身可以成为试验平台的地方。

国家级系统是一个比实验室试点严苛得多的试验。但正是在这些条件下取得成功，才能为新加坡企业提供经过实战检验的成功模式，使其在全球一些最棘手的行业中获得更大的成功机会。

这些系统及其背后的软件和运营模式，也是可供输出的产品和公司的摇篮。

新加坡制造，服务全球

虽然新加坡市场太小，无法成为大多数定义行业类别的标杆性人工智能企业的最终市场，但我们历来更擅长建立卓越的系统，而非围绕这些系统创建全球规模的公司。

人工智能可能正在创造一种环境，使我们的优势变得更加重要。围绕一个由人工智能赋能的医疗保健、交通或金融系统，存在着一系列潜在的可出口资产：软件、模型、保障工具、数据架构、运营流程和公司。

以总理Lawrence Wong强调的医疗保健例子为例：人工智能通过“健康SG”计划制定个性化运动方案，并协助放射科医生判读乳房X光片。

而目标不应止于为新加坡打造一个更好的系统。

更宏大的商业问题是，围绕这些部署可以建立何种能力，以解决其他地方的类似问题。

亚细安提供了下一个天然的试验场。在新加坡于2027年担任该组织主席国之际，该区域正寻求更深度的整合，而其多样性也使其成为一个对人工智能规模化应用要求极高的环境。

来自新加坡的解决方案，若在亚细安实施，将会遇到不同的语言、基础设施、成本结构、法规和数字成熟度水平。

它可能成为人工智能如何在截然不同的运营环境中部署的全球灯塔。

改写评判标准

总理Lawrence Wong描绘了一个竞争加剧、稳定性和信任度下降的世界。他的回应并非让新加坡闭关自守，而是建立更多联系，并按自己的方式利用科技。

因此，我们的评判标准也应该有所不同。

新加坡的历史，就是一部不断将逆境转化为优势的历史。他人眼中的弱点，已成为我们引以为傲的名片，成就了“小红点”的传奇。

这种模式也可以成为我们的未来。在由科技巨头主导的人工智能竞赛中，新加坡无需成为它们的缩小版。

或许，我们可以将最大的抱负集中于那些只能发源于此的事物上——并为世界，而不仅是为我们自己，去构建它们。

本文作者为McKinsey新加坡办事处的联席管理合伙人