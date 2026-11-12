世界如何变得过度依赖Jensen Huang

这位CEO的困境提醒人们，单点故障对于一家大公司而言绝非好事。

Nvidia首席执行官Jensen Huang早已分身乏术，他负责管理约60名直接下属，且没有明显的继任者。 图片：REUTERS

一位行差踏错的首席执行官对任何公司来说都是个大问题。然而，Nvidia高层正在发酵的这桩丑闻，则对更广泛的人群构成了风险。现在是时候思考一下，如何让世界减轻对Jensen Huang个人成败与缺点的依赖。

Nvidia的负责人于11月8日表示，他曾对妻子不忠。此前有报道称，与他有染的一名女性可能是一名中国情报人员。

考虑到Nvidia知识产权的价值以及中美政治的紧张性质，此事引发了无数问题，有待董事会在外部律师的协助下进行调查。

无论调查结果如何，不可否认的是，如果Huang不再担任首席执行官，Nvidia将面临困境。他早已分身乏术，负责管理约60名直接下属，且没有明显的继任者。而且，该公司的董事会也并非足够稳健。

根据咨询公司Spencer Stuart的数据，其董事的平均任期为18年，是标准普尔500指数（S&P 500）成分股公司平均水平的两倍多。其中五位董事的任期已接近三十年，但并未受到股东的明显反对。

由于其庞大的规模，对Nvidia的伤害就是对整个市场的伤害。这家市值4.5万亿美元的公司，占标准普尔500指数近7%的权重。

但Huang的商业帝国也通过入股投资、为贷款提供担保以及为数据中心建设商提供融资等方式，为许多客户的增长提供了支持，而这些建设商又为OpenAI和Anthropic等人工智能实验室提供托管服务。当科技投资者失去信心时，Huang扮演了啦啦队长的角色—— 最近一次是在所谓的“SaaSpocalypse”软件抛售潮期间。

幸运的是，有很多现成的范例可以用来降低对CEO的依赖。

像Morgan Stanley、Amazon和Apple等公司，都曾让成功的首席执行官转任董事长，以便继任者站稳脚跟。再看看Google DeepMind的创始人Demis Hassabis，他最近也卸任CEO一职，转而担任董事长，这让他有更多空间来思考人工智能的宏观格局。

即使Nvidia不准备接受Huang卸任CEO，也应该效仿许多公司的做法。许多公司都设有事实上的二号人物职位——例如总裁和首席运营官——以确保投资者知道，万一老板发生意外，随时都有人可以接替。Nvidia也应该这样做。

现在也应该思考，那些施加于银行的监管措施是否也应适用于大型科技公司，毕竟银行长期以来被视为重要的社会基础设施。像JPMorgan这样的贷款机构，在监管机构的严密监督下，别无选择，只能制定应急方案。

Nvidia的复杂程度远不及华尔街银行，但它正变得同样具有系统重要性。如果此事在2027年被列入新一届国会的议程，那也不足为奇。

投资者似乎已在构想一个不那么以Nvidia为中心的世界。其竞争对手AMD的股价周一上涨了12%；新兴芯片制造商Cerebras的股价上涨了5%。

客户的反应比市场要慢，但Huang的这次失误也给他们敲响了警钟。无论后果如何，他的困境都在有力地提醒我们：单点故障绝非好事。FINANCIAL TIMES