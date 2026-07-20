The Business Times
business-time-50

匈牙利的真正经济考验

该国必须在经济能够于货币联盟内良好运作的前提下，才可加入欧元区

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 多年来，采纳欧元一直是匈牙利政策辩论中时而出现、时而消失的话题，但从未成为一个严肃的执政目标。
    • 多年来，采纳欧元一直是匈牙利政策辩论中时而出现、时而消失的话题，但从未成为一个严肃的执政目标。 照片：路透社

    Gene Frieda

    Published Mon, Jul 20, 2026 · 06:30 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    【戛纳】十多年来，匈牙利政府首次就欧元问题发表了市场可以据此进行规划的言论。

    首相Peter Magyar的政府刚刚宣布，将于今年晚些时候提出一份修订版的中期财政框架，以满足加入欧元区的标准。

    多年来，采纳欧元一直是匈牙利政策辩论中时而出现、时而消失的话题，但从未成为一个严肃的执政目标。这是表明情况已发生变化的第一个可靠信号。

    此翻译对您是否有帮助？

    euroEurozoneEuropean Central BankEuropean UnionHungary

    TRENDING NOW

    Employees may grumble about long hours, difficult clients or demanding deadlines, but often the biggest push factor is how they are treated.

    What makes a good job? Feeling that you matter

    Faishal Ibrahim has resigned from political office.

    Faishal Ibrahim resigns over online messages with a female member of the public

    Alibaba’s Qwen alone has overtaken Meta’s Llama to become the most downloaded open-source model family in history.

    When the disruptor gets disrupted: How Chinese open-source AI is eating its own industry

    CapitaLand Integrated Commercial Trust is spending S$160 million to revamp Plaza Singapura and The Atrium@Orchard.

    Retail resets: Mall owners reposition shopping centres as Singapore’s consumer landscape evolves

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More