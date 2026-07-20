匈牙利的真正经济考验
该国必须在经济能够于货币联盟内良好运作的前提下，才可加入欧元区
- 多年来，采纳欧元一直是匈牙利政策辩论中时而出现、时而消失的话题，但从未成为一个严肃的执政目标。 照片：路透社
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【戛纳】十多年来，匈牙利政府首次就欧元问题发表了市场可以据此进行规划的言论。
首相Peter Magyar的政府刚刚宣布，将于今年晚些时候提出一份修订版的中期财政框架，以满足加入欧元区的标准。
多年来，采纳欧元一直是匈牙利政策辩论中时而出现、时而消失的话题，但从未成为一个严肃的执政目标。这是表明情况已发生变化的第一个可靠信号。
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