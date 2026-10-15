欧洲若开战，东亚将受波及

THINKING ALOUD

欧洲大陆似乎正在为2030年前可能与俄罗斯发生的冲突做准备

德国总理 Friedrich Merz 表示，欧洲正面临“捍卫（这片）大陆自由与和平……最具决定性的时刻”。 图片：EPA

有种说法是，欧洲正在为2030年前与俄罗斯开战做准备。德国已经启动了其被广泛描述为自第二次世界大战以来最大规模的重整军备计划。

九月份，德国总理 Friedrich Merz 表示，欧洲正面临“在捍卫（这片）大陆的自由与和平方面最具决定性的时刻——也许是几周或几个月”。

这种看法并不新鲜。德国国防部长 Boris Pistorius 在2024年坚称，德国联邦国防军 (Bundeswehr) 必须在2029年前“做好战争准备”。法国和英国的领导人也发表了类似言论。