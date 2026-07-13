困扰全球石油市场的不仅是伊朗冲突
乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击正在推高汽油和柴油价格
- 成品油价格居高不下，仿佛原油交易价格仍在每桶100美元以上。 图片：路透社
本文由AI辅助翻译
尽管停火谈判几经波折，但伊朗战争的结束解决了一个石油问题。原油价格已跌破每桶75美元，大致回到了2月份冲突爆发前的水平。
但近几周来几乎同时升级的俄乌战争，正在制造另一个讨论较少的石油难题：成品油价格居高不下，仿佛原油交易价格仍在每桶100美元以上。
虽然华尔街关注的是石油价格，特别是西德克萨斯中质原油（WTI）基准价格，但对普通民众而言，重要的不是未精炼的原油成本，而是我们用于汽车、卡车和飞机的汽油、柴油和航空燃油等燃料的价格。
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