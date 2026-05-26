伊朗战争或将冲击健怡可乐供应

铝出口中断正冲击饮料制造业产业群和电网建设。

霍尔木兹海峡的关闭扰乱了波斯湾冶炼厂的铝出口，这对印度的饮料制造商造成了冲击。 图片来源：路透社

当前的地缘政治正让14亿印度人在酷暑中更难解暑。而情况即将变得更糟。

目前的问题出在健怡可乐上。霍尔木兹海峡的关闭扰乱了来自波斯湾冶炼厂的铝出口，这些冶炼厂的供应量约占中国以外地区总量的五分之一。

这对印度的饮料制造商造成了冲击。在印度，这种苏打水只有金属罐装，而供应中断继而引发了一场末日狂欢式的享乐主义。