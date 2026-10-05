日本希望美国在身边，但不想靠得太近
东京希望华盛顿为其撑腰，但并非监视其一举一动
- 在其他美国盟友寻求与华盛顿保持距离之际，东京正努力维持一种最佳距离。 图片来源：BLOOMBERG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在谈到与日本的贸易政策纠纷时，这位美国总统的措辞毫不含糊。
他说：“从本届政府上任之初，我们就有了一个关键的贸易政策目标，那就是打破美国商品和服务销售的壁垒。我们希望达成的协议能够永久性地改善市场准入和美国的销售情况。”
然而，说这番话的并非 Donald Trump，而是时任总统 George Bush。时间是1992年，地点则有些出人意料：是在 Bush 作为领导人最后一次对日本进行正式访问期间，于奈良县一家 Toys “R” Us 商店的开业典礼上。
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