Jensen Huang已离职，但Nvidia的管控措施仍需解释

这家销售全球部分最敏感技术的公司，有许多问题需要解释

Jensen Huang的辞职结束了他的任期，但这并未说明Nvidia是如何决定其销售对象的。 照片：路透社

周四（11月12日），在Nvidia董事会开会决定Jensen Huang的去留之际，Megaspeed宣布已聘请一家美国律师事务所，对其持有的图形处理器（GPU）进行全面普查，并独立核实其出口管制措施。

两周前的10月29日，Huang曾告诉彭博社，Nvidia已经研究了Megaspeed的所有部署情况，并清点了每一块芯片。周四新加坡时间晚上10点左右，Nvidia宣布了Huang的辞职。

如果每块芯片都已被清点，那律师事务所还有什么可清点的呢？公众的注意力已转向Huang的个人行为，但这属于他的家庭、董事会和调查人员该处理的范畴。

而与其他人相关的问题则关乎一个体系：对于一家销售全球部分最敏感技术的公司而言，其用于审查客户的管控机制是如何运作的。

对于亚洲的企业集团、区域性银行和中型出口商来说，这是日常业务。在开设大额账户之前，他们会确定买方的实际所有者和控制人，评估其业务能否支撑如此规模的订单，收集最终用途声明，并在必要时进行实地考察。当交易量激增时，他们会再次进行审核。

在欧美跨国公司中，这些检查是客户引导流程的内置环节，在完成检查前账户不会开通。规模远小于Nvidia的公司在发出第一笔订单前都会这样做。

因此，很难理解这家全球市值最高的公司之一，在销售关乎国家安全的技术时，竟然会跳过这些步骤，或者至今仍无法说明它是如何执行这些步骤的。

有人批准了Megaspeed成为客户，然后批准了一笔更大的订单，接着又是一笔。此人要么是每次都判断风险可接受，要么是故意忽视了风险。

是谁，基于什么信息做出的决定？

以下是主要由彭博社和《纽约时报》整理的公开记录所显示的内容。贸易记录显示，在2023年至2025年11月期间，Megaspeed及其关联公司进口了至少价值46亿美元的Nvidia硬件，约13.6万个GPU。

仅在2025年11月，马来西亚的数据就显示，Megaspeed进口了至少17,544个Nvidia GB300处理器，价值约7.87亿美元。Nvidia告知美国官员，其检查发现这些硬件都在应在之处。

然而，彭博社的分析发现，在Nvidia向华盛顿提交的清点总数中，少了约5万个通过硬件合作伙伴售出的芯片。Nvidia后来表示，在其他仓库找到了额外的设备，但拒绝透露在这5万个芯片中找到了多少。

这一切都不能构成非法行为的定论。彭博社并未证实存在违规行为，Megaspeed也否认有任何不当行为。

接着是合作伙伴认证的问题。Nvidia称已停止与Megaspeed的业务往来。然而，截至周二，Megaspeed仍被列为Nvidia的官方云合作伙伴，而这一称号通常在合作关系结束时会被该芯片制造商撤销。

一种停止了发货却保留了背书的管控措施，需要一个解释。

新加坡在此事件中扮演的是一个普通的枢纽角色。货物和资金通过它从一个地方流向另一个地方，而每一位合规官都知道，发票地址并非最终目的地。

Nvidia自己的文件称，客户使用新加坡进行集中开票，而产品“几乎总是运往别处”。新加坡内政部（MHA）周四表示，已于2025年2月对Megaspeed展开了自己的调查。

然而，一旦硬件离开本地司法管辖区，追踪其去向就需要国际视野。尽管新加坡试图核实Megaspeed申报的最终目的地，但内政部报告称，从美国机构和供应商那里收到的“信息或援助有限”。

这凸显了一个结构性现实：贸易枢纽可以检查其边境内的文件，但无法替代卖方对其客户的了解。“如果这些芯片不留在新加坡，它们要去哪里？”这个问题根本上应由卖方回答，并且这是任何客户引导档案中的首要问题。

Nvidia需要回答更多问题。为何合作伙伴身份在合作关系结束后依然存在？谁注意到了其清点总数与贸易记录之间的差距，后续又发生了什么？管理层之上，有谁在监督？

直到周四之前，Nvidia都没有董事会主席。其委托声明书描述的是一位首席独立董事，并称该安排提供了对管理层的独立监督。如果这种监督是有效的，那么独立董事们对Megaspeed了解多少，又是在何时了解的？

华盛顿方面已经开始质询。路透社报道称，周三，参议员Elizabeth Warren和Chris Coons要求政府保留有关Nvidia芯片出口和Huang事件的记录，理由是担心政府执行出口管制的能力。

Nvidia的独立董事已聘请外部法律顾问来审查此事。像这样重要的公司不能将这些问题交给律师处理。其董事会应该公开回答这些问题。

亚洲一觉醒来，发现这家芯片制造商失去了其创始人，而该地区的贸易枢纽对接下来会发生什么有着直接的利害关系。它们依赖卖方在开具发票前筛选最终目的地。

如果一个敏感商品的领先销售商没有这样做，或者还不能说明它是如何做的，那么代价将由处理文书工作的枢纽来承担，其形式是遭受怀疑和面临更严格的规定。

Jensen Huang的辞职结束了他的任期，但这并未说明Nvidia是如何决定其销售对象的。如果这些管控措施是有效的，董事会应该能够展示其运作方式。如果无效，那么问题就比一个人的行为更严重，更换一位新首席执行官也无法解决。

作者曾是一名投资银行家，现为科技记者，专注于亚洲商业、科技、创新和资本市场的报道。他曾任职于GE Capital和韩国产业银行集团。