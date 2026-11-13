The Business Times
business-time-50

Jensen Huang已离职，但Nvidia的管控措施仍需解释

这家销售全球部分最敏感技术的公司，有许多问题需要解释

    • Jensen Huang的辞职结束了他的任期，但这并未说明Nvidia是如何决定其销售对象的。
    • Jensen Huang的辞职结束了他的任期，但这并未说明Nvidia是如何决定其销售对象的。 照片：路透社

    David Kim

    Published Fri, Nov 13, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    周四（11月12日），在Nvidia董事会开会决定Jensen Huang的去留之际，Megaspeed宣布已聘请一家美国律师事务所，对其持有的图形处理器（GPU）进行全面普查，并独立核实其出口管制措施。

    两周前的10月29日，Huang曾告诉彭博社，Nvidia已经研究了Megaspeed的所有部署情况，并清点了每一块芯片。周四新加坡时间晚上10点左右，Nvidia宣布了Huang的辞职

    如果每块芯片都已被清点，那律师事务所还有什么可清点的呢？公众的注意力已转向Huang的个人行为，但这属于他的家庭、董事会和调查人员该处理的范畴。

    而与其他人相关的问题则关乎一个体系：对于一家销售全球部分最敏感技术的公司而言，其用于审查客户的管控机制是如何运作的。

    对于亚洲的企业集团、区域性银行和中型出口商来说，这是日常业务。在开设大额账户之前，他们会确定买方的实际所有者和控制人，评估其业务能否支撑如此规模的订单，收集最终用途声明，并在必要时进行实地考察。当交易量激增时，他们会再次进行审核。

    在欧美跨国公司中，这些检查是客户引导流程的内置环节，在完成检查前账户不会开通。规模远小于Nvidia的公司在发出第一笔订单前都会这样做。

    因此，很难理解这家全球市值最高的公司之一，在销售关乎国家安全的技术时，竟然会跳过这些步骤，或者至今仍无法说明它是如何执行这些步骤的。

    有人批准了Megaspeed成为客户，然后批准了一笔更大的订单，接着又是一笔。此人要么是每次都判断风险可接受，要么是故意忽视了风险。

    是谁，基于什么信息做出的决定？

    以下是主要由彭博社和《纽约时报》整理的公开记录所显示的内容。贸易记录显示，在2023年至2025年11月期间，Megaspeed及其关联公司进口了至少价值46亿美元的Nvidia硬件，约13.6万个GPU。

    仅在2025年11月，马来西亚的数据就显示，Megaspeed进口了至少17,544个Nvidia GB300处理器，价值约7.87亿美元。Nvidia告知美国官员，其检查发现这些硬件都在应在之处。

    然而，彭博社的分析发现，在Nvidia向华盛顿提交的清点总数中，少了约5万个通过硬件合作伙伴售出的芯片。Nvidia后来表示，在其他仓库找到了额外的设备，但拒绝透露在这5万个芯片中找到了多少。

    这一切都不能构成非法行为的定论。彭博社并未证实存在违规行为，Megaspeed也否认有任何不当行为。

    接着是合作伙伴认证的问题。Nvidia称已停止与Megaspeed的业务往来。然而，截至周二，Megaspeed仍被列为Nvidia的官方云合作伙伴，而这一称号通常在合作关系结束时会被该芯片制造商撤销。

    一种停止了发货却保留了背书的管控措施，需要一个解释。

    新加坡在此事件中扮演的是一个普通的枢纽角色。货物和资金通过它从一个地方流向另一个地方，而每一位合规官都知道，发票地址并非最终目的地。

    Nvidia自己的文件称，客户使用新加坡进行集中开票，而产品“几乎总是运往别处”。新加坡内政部（MHA）周四表示，已于2025年2月对Megaspeed展开了自己的调查

    然而，一旦硬件离开本地司法管辖区，追踪其去向就需要国际视野。尽管新加坡试图核实Megaspeed申报的最终目的地，但内政部报告称，从美国机构和供应商那里收到的“信息或援助有限”。

    这凸显了一个结构性现实：贸易枢纽可以检查其边境内的文件，但无法替代卖方对其客户的了解。“如果这些芯片不留在新加坡，它们要去哪里？”这个问题根本上应由卖方回答，并且这是任何客户引导档案中的首要问题。

    Nvidia需要回答更多问题。为何合作伙伴身份在合作关系结束后依然存在？谁注意到了其清点总数与贸易记录之间的差距，后续又发生了什么？管理层之上，有谁在监督？

    直到周四之前，Nvidia都没有董事会主席。其委托声明书描述的是一位首席独立董事，并称该安排提供了对管理层的独立监督。如果这种监督是有效的，那么独立董事们对Megaspeed了解多少，又是在何时了解的？

    华盛顿方面已经开始质询。路透社报道称，周三，参议员Elizabeth Warren和Chris Coons要求政府保留有关Nvidia芯片出口和Huang事件的记录，理由是担心政府执行出口管制的能力。

    Nvidia的独立董事已聘请外部法律顾问来审查此事。像这样重要的公司不能将这些问题交给律师处理。其董事会应该公开回答这些问题。

    亚洲一觉醒来，发现这家芯片制造商失去了其创始人，而该地区的贸易枢纽对接下来会发生什么有着直接的利害关系。它们依赖卖方在开具发票前筛选最终目的地。

    如果一个敏感商品的领先销售商没有这样做，或者还不能说明它是如何做的，那么代价将由处理文书工作的枢纽来承担，其形式是遭受怀疑和面临更严格的规定。

    Jensen Huang的辞职结束了他的任期，但这并未说明Nvidia是如何决定其销售对象的。如果这些管控措施是有效的，董事会应该能够展示其运作方式。如果无效，那么问题就比一个人的行为更严重，更换一位新首席执行官也无法解决。

    作者曾是一名投资银行家，现为科技记者，专注于亚洲商业、科技、创新和资本市场的报道。他曾任职于GE Capital和韩国产业银行集团。

    此翻译对您是否有帮助？

    NvidiaJensen HuangCorporate governance

    TRENDING NOW

    Nvidia’s former CEO Jensen Huang had charmed US President Donald Trump, shaped global tech policy and drawn adoring crowds on his papal-style international tours.

    Inside Jensen Huang’s last hours as Nvidia CEO

    In October, Microsoft reported an outage of its Azure cloud platform that impacted the tech giant’s suite of productivity software.

    Microsoft outage drags on for hours, disrupting Outlook, Teams for businesses and governments

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    Under Lee Yeow Seng, IOI Properties’ market capitalisation has grown to RM17.4 billion from RM8.1 billion in 2014.

    Grit built in the genes: Malaysia’s Lee Yeow Seng drives IOI’s bold Singapore push

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More