这引发了外界对于美国政府愿意在多大程度上干预其高科技产业的疑问

Huang一直决心让自己的企业远离政治，但如今他的职位却有赖于他曾希望忽略的政治算计。 图片：NYTIMES

[伦敦] Nvidia董事会恢复Jensen Huang首席执行官职位的消息一出，全球投资者欣喜若狂。

这家美国芯片巨头的股价飙升了超过三分之一。多家人工智能和半导体公司的股票也乘着Nvidia的东风大幅上涨。

然而，对于Huang事件的最新转折，市场的这种反应很可能会作为“草率行事，后悔莫及”的经典案例载入公司史册。

因为这一事件只会引发更严峻的问题：美国政府准备在多大程度上干预其高科技产业的管理和运营，以及该行业在多大程度上被拖入美国的全球对抗之中。

Huang一直声称自己只是一名精明的商人，决心让自己的企业远离政治。但如今他的职位却有赖于白宫，以及那些他曾希望忽略的政治算计。

科技创始人和继任规划

第一个，或许也是最直接的担忧是，Huang事件对美国科技行业的公司管理实践所产生的影响。

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大型企业理应持续对其管理层继任结构的韧性进行压力测试。

正如任何管理学一年级学生所学到的，一家依赖于明星员工将永远在任这一假设的公司，正遭受着一个字面意义上的致命弱点。

Nvidia董事会在声称不允许Huang回归后仅几天就接受了他的回归，这一决定公开承认了，一个价值数万亿美元的商业实体，在没有其创始人的情况下显然无法蓬勃发展。

毫无疑问，Huang是其所在领域的先驱，而Nvidia的成功对于美国在人工智能和半导体领域的霸主地位仍然至关重要。

事实上，Nvidia在行业中已根深蒂固，如果它倒闭，可能会拖垮整个产业链。因此，不难理解为何华盛顿决定将Huang的回归置于所有其他考量之上。

尽管如此，他仓促的回归并非公司基本实力的体现，反而提醒人们美国科技行业存在一个关键弱点：该行业已被少数几位中年男性主导，而他们的言行举止和穿着打扮，仿佛注定要永远当个早熟的青少年。

回归引发法律问题

Huang的复职也提醒人们，在美国法律面前，并非所有美国公司都是平等的。

根据目前公开的信息，副总统JD Vance花了数天时间向Nvidia的董事们提供了两项具体保证：美国政府不认为Huang是国家安全威胁，并且他没有面临任何刑事指控。

Nvidia董事会将这些私下保证写入了提交给美国证券交易委员会的文件中。

正如Nvidia所报告的，其董事们依据“来自美国政府高层的意见”，得出结论认为Huang的复职不构成国家安全风险。

但是，美国联邦调查局（FBI）针对中国公民Alice Huang的反情报调查尚未得出任何结论。Huang与此人有着广泛的商业和个人联系。

美国司法部长也尚未做出决定。而Nvidia自身对Huang行为的独立审查也还未提交报告。

因此，Trump政府高官向Nvidia董事会提供的并非法律裁决的结果，而是一种替代品——一项政治决定，旨在让一位关键的首席执行官免于承担其被指控行为可能带来的任何法律后果。

但这远非故事的结局。即将由民主党掌控的美国国会，不太可能被白宫的说法所说服，即一名与Huang建立了牢固商业关系、并偶尔与他同床共枕的中国公民，从这些交往中得到的不过是无关紧要的枕边私语。

美国国会议员们也不会因为所有潜在的安全隐患现已全部记录在案就感到放心。

参议院银行委员会的资深民主党议员Elizabeth Warren表示：“让Jensen Huang重返CEO职位的鲁莽决定，并不能改变Huang先生、Nvidia高管及公司董事会仍需就公司遵守美国出口管制规定一事向国会作出交待的事实。”

美国科技信誉严重受损

美国一直以在技术转让管制制度方面处于领先地位而自豪。

所谓的“多边出口管制协调委员会”（Coordinating Committee for Multilateral Export Controls）是美国于1949年创立的，旨在限制冷战期间关键技术流向苏联，并成为当今美国运作的更为复杂的多边出口管制结构的典范。

所有这些限制先进半导体未经授权流动的机制，只有在其他国家的科技公司愿意配合时才有效。

例如，荷兰和日本的政界人士已分别对ASML和Tokyo Electron等公司施加了实际的成本，这在很大程度上是基于美国主导的论点，即安全考量必须凌驾于商业考量之上。

这种管制机制并非一个法律结构；它是一个靠美国严肃态度的信誉维系的联盟。而如今，这种信誉已受到严重动摇。

具有讽刺意味的是，就在Huang上演惊人回归的同一天，美国政府将总部位于新加坡的云计算公司Megaspeed以及与其在东南亚有关联的另外六个实体，添加到了美国商务部工业与安全局维护的黑名单中。

这项决定的执行最终将取决于各国情报官员之间的合作，而这又依赖于一个不成文的假设：传递给华盛顿的情报信息——收集这些信息往往伴随着巨大的成本和风险——将会得到处理，而不是仅仅因为政治原因被白宫置之不理或忽视。

美国反情报工作的完整性依赖于这样一个事实：它是一个持续进行的过程，不受其目标对象重要性的影响，并且不能通过向政治链上层的上诉所阻止。然而，这恰恰是Huang案件中发生的情况。

历届美国政府都曾抱怨，美国的竞争对手通过政府干预其商业实体的运营，以及将关键技术领域的优势武器化来进行不公平竞争。

然而现在，世界却目睹了这样一幕：一位美国总统不仅利用其影响力，更是通过推翻法律规范和程序，亲自干预一家公司的企业管理，而这一切都是以维护美国“硅优势”的名义进行的。

美国总统Donald Trump长期以来一直奉行一个原则：他在国内可以随心所欲，同时要求世界其他国家按他的话去做。

如果美国的盟友和对手从白宫当前的行为中得出截然不同的结论，他也不应感到惊讶。THE STRAITS TIMES