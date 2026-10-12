公务员与私人产业的界限
近期一份报告指出，有公务员在地铁站位置公布前，不成比例地购买了邻近规划中地铁站的房屋。
- 购买私人住宅是一项基于对新加坡未来信心的长期投资。 摄影：TAY CHU YI, 《商业时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】近期，美国国家经济研究局 (National Bureau of Economic Research, NBER) 发表的一份工作报告指出，在与铁路规划相关机构任职的公务员，与他们在地铁站位置公布前购买邻近规划中地铁站的私人产业的行为之间，存在统计学上的关联。
根据这家非营利组织的研究，新加坡公务员在规划中但尚未公开宣布的地铁站附近，购房比例异常之高。
报告发现，这种行为集中发生在地铁站位置公开宣布前的一到两年内，并指出涉及约113宗房地产交易，总额达1.38亿新元。这种模式在2011年及之前宣布的地铁站项目中被观察到。
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