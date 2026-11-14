长寿热潮衡量错了重点

THE BROAD VIEW

身体越是健康，就越是赤裸裸地暴露出那些生物学本无法解答的终极问题。

人们花钱了解自己的生物标记，却很少关注自己在年老时是否被人需要、与社会相连、受到关注。 图片来源：PIXABAY

几年前，一位年近七旬的男士来找我——他不是来看病，因为我是一名研究员而非医生。他来找我是因为听说我研究衰老课题，想给我看看他的各项身体数据。

他的握力堪比年轻20岁的男子，静息心率让运动员都为之羡慕，一份报告更显示他的身体机能比生理年龄年轻了整整十年。

他小心翼翼地将打印出来的报告放在我的桌上。然后，他几乎是顺带一提地说道，他不知道自己维持这么好的健康是为了什么：他的妻子去世了，孩子们住在国外。他每天早上醒来，做运动，吃保健品，然后等待着一个并不特别需要他的新一天的到来。

在过去二十年里，我一直致力于衡量衰老——建立并验证各类指标，用以判断一个人衰老状况的好坏。

我时常想起那位男士，因为他已经彻彻底底地赢得了这场整个长寿产业如今正敦促所有人参与的游戏。

但他却是我见过的最孤寂的人之一。

我们正经历一股衡量衰老速度的非凡热潮。只需花费数百美元，一个邮购检测盒就能读取你DNA上的化学标记，并评估你心脏、肺部和大脑的年龄。追随者们将结果输入聊天机器人，机器人会据此开出下一个肽、下一次检测、下一次扫描的“处方”。

全球长寿市场是一个价值数十亿美元的产业，其增长建立在一个简单而诱人的承诺之上：只要我们能足够精确地衡量衰老，我们就能管理它——而这样做将让长寿变得美好。

新加坡对“生物黑客”的热情尤为高涨。富裕阶层如今支付高达五位数的费用购买长寿会员资格和个性化“改造”计划。这里的诊所提供全套服务：基于DNA的生物年龄测试、骨密度扫描、人工智能解读的诊断等。

值得注意的是，越来越多的客户并非老年人，而是30多岁的“优化者”，他们热衷于追踪自己的内脏脂肪和皮质醇水平。

无论价格高低，呈现的都是同一个承诺：只要足够精确地测量身体，就能掌控其衰退。

这其中存在一个更深层次的讽刺，一个正在计算老龄化成本的国家不容忽视。助推这股热潮的人群——富裕者、本已健康的人、30多岁的“优化者”——他们的获益空间其实最小，不过是在追逐着接近健康天花板的最后那几个百分点。

而健康寿命的最大增益以及预防疾病所带来的实际成本节约，却在于社会阶梯的另一端——那些身体虚弱和经济上弱势的群体，对他们而言，一项适度的干预措施仍能产生巨大影响。

市场恰恰将资源投向了收益最低的地方。

真正重要的问题

作为这些测量工具的构建者和信奉者，请允许我坦率地说明事实。生理年龄是一个粗略的工具；同龄人在健康和恢复力方面差异巨大，从生物学上捕捉这种差异是一项真正的科学成就。

但当前的热情已经超前于科学。一个旨在预测你过往生日数量的算法，并不能揭示哪些过程正在驱动你的衰退。正如一项重要的2026年综合研究所强调的，生物年龄评分只能预测，无法解释。

真正的前沿领域比应用程序上的一个数字更艰难，也远为有趣。

在未来10年，真正的问题不是我们能否衡量衰老，甚至不是能否对其施加轻微影响。真正的问题是，我们能否找出在特定个体的生命特定阶段，究竟是哪些生物过程在驱动衰老——以及改变这些过程是否能对他们保持健康和自理能力产生实质性影响。

这是一个值得我们投入每一分钱的前沿领域。但假设我们攻克了它，假设在一代人的时间内，我们能够精确解读一个人的衰老过程，并在关键之处减缓它。那仍然只是生物学层面的胜利。

它能保持身体的机能，却无法告诉这个身体这些机能是为了什么，也无法说明当这些机能最终丧失时，这个人的价值又在何处。

身体越是健康，就越是赤裸裸地暴露出那些生物学本无法解答的终极问题。

我所在领域的研究证据是一致的：让漫长人生变得有意义的，并非更低的生物年龄，而是目标感、归属感，以及感觉自己的生命对他人依然重要。

这些都无法用指标衡量，也无法付费购买，而这种“唯指标论”的文化反而会积极地侵蚀它们。

《纽约时报》最近的一篇报道追踪了两姐妹，她们测试了自己的生物年龄，结果发现这个检测盒成了她们生活的一本“账簿”，带来的并非清晰明了，而是无法量化的情绪。

健康报告上一个较差的分数和悲伤脸的图标，将那位自律且注重健康的姐姐推入了“私人的悲伤漩涡”，她不明白自己的养生方案究竟哪里出了问题。

人类最深层的美好，其运作逻辑与“账簿”恰恰相反：它们是被赋予的，而非靠努力争取得来的；在你取得任何成就之前就已获得。你的孙辈不会因为你有一个更年轻的肝脏而更爱你。

新加坡很快将面临每四位公民中就有一位超过65岁的局面，该国已经建立了世界上最先进的养老基础设施之一。

然而，研究表明，应对老龄化最成功的社会，并非那些拥有最佳生物标记的社会，而是那些能让老年人持续感到被需要、与社会保持连接并受到关注的社会。

长寿最艰难的问题并非新陈代谢。而是在你90岁时，是否还有人会因为你的存在而感到不同。

我们投入巨资学习如何衡量衰老的速度，却几乎没有投入任何资源去探究那些最终决定长寿是一份礼物还是一种判决的唯一问题：增加的岁月是为了什么？当测量停止时，一个人的价值又是什么？

这才是当今至关重要的前沿领域。它无法通过血液测试来攻克——而我们却正任其资金匮乏。

作者是新加坡社科大学的老年学家，研究和教授健康老龄化、身体衰弱和失智症。他正在编辑一本即将出版的文集《Ageing Well Together: Faith, Science and Community for an Asian Ageing Society》。