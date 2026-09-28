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THINKING ALOUD

中美之间受管控的竞争关系对世界有利

历史表明，当大国联手行动时，另一个国家的主权可能会受到影响

    • 9月24日，中国国家主席习近平（左）与美国总统 Donald Trump 在白宫。他们已同意将贸易休战协议维持到2027年初，尽管在其他问题上的紧张局势依然存在。
    • 9月24日，中国国家主席习近平（左）与美国总统 Donald Trump 在白宫。他们已同意将贸易休战协议维持到2027年初，尽管在其他问题上的紧张局势依然存在。 图片：BLOOMBERG
    Mohan Kuppusamy

    Mohan Kuppusamy

    Published Mon, Sep 28, 2026 · 03:07 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    拨开实力相当的世界领导人会晤的浮华表象，显现出的通常是一种精心管控的关系。美国总统 Donald Trump 与中国国家主席习近平上周在华盛顿举行的峰会亦是如此。

    此次峰会唯一具体的成果，是将2025年10月于釜山达成的贸易休战协议延长两个月，把关税战的暂停期从今年11月10日的到期日延长至2027年1月10日。

    在农业和稀土协议方面，进展似乎不均衡。

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    Thinking AloudDonald TrumpXi JinpingUS-China relations

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