中美之间受管控的竞争关系对世界有利

THINKING ALOUD

历史表明，当大国联手行动时，另一个国家的主权可能会受到影响

9月24日，中国国家主席习近平（左）与美国总统 Donald Trump 在白宫。他们已同意将贸易休战协议维持到2027年初，尽管在其他问题上的紧张局势依然存在。 图片：BLOOMBERG

拨开实力相当的世界领导人会晤的浮华表象，显现出的通常是一种精心管控的关系。美国总统 Donald Trump 与中国国家主席习近平上周在华盛顿举行的峰会亦是如此。

此次峰会唯一具体的成果，是将2025年10月于釜山达成的贸易休战协议延长两个月，把关税战的暂停期从今年11月10日的到期日延长至2027年1月10日。

在农业和稀土协议方面，进展似乎不均衡。