《麦加防务协议》凸显西亚地缘政治格局的变动

该协议汇集了沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦这三个逊尼派穆斯林大国。

（从左至右）土耳其总统 Tayyip Erdogan、沙特王储 Mohammed bin Salman 及巴基斯坦总理 Shehbaz Sharif 签署了8月7日的协议。 照片：路透社

【新加坡】正当人们以为日本长期期盼的“亚洲版北约”构想已在东亚销声匿迹时，一些新动态的出现，仿佛预示着这个大家再熟悉不过的安全组织可能在亚洲大陆的最西端出现。

8月7日签署的《麦加联合防务协议》，汇集了三个逊尼派穆斯林大国——富有的能源巨头沙特阿拉伯、拥有可观军事工业基础的土耳其，以及唯一拥有核武器且军队久经沙场的穆斯林国家巴基斯坦。

协议全文尚未公布。三方发表的联合声明称，该协议旨在“全方位”发展防务合作。

声明指出，该协议将加强“针对一切形式侵略的集体威慑”，并规定“对三国中任何一国的武装攻击，均应被视为对全体成员的攻击”。

土耳其外交部长 Hakan Fidan 认为，这项在吉达谈判、在麦加签署的协议，其条款相当于北约（NATO）的第五条。北约第五条规定，对任何一个欧洲或北美的成员国的攻击，都将被视为对所有成员国的攻击。

《麦加协议》的成员国表示，该协议不针对任何特定国家。

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显然，此事尚未尘埃落定。三个签署国已表示欢迎其他国家加入。

阿拉伯世界最强大的军事力量、也是美国重要盟友的埃及，虽然参与了谈判但缺席了最后一天，仍有可能加入——如果土耳其对此表示的兴趣可以信以为真的话。

在幕后，另一个非签署国卡塔尔似乎在促成三国政治结盟方面发挥了重要作用。

美国的默许？

无论从哪个角度看，这确实是一项重要进展。令人惊讶的是，就在不久前，其中一些国家还在阿拉伯之春运动中处于对立阵营。

尤其是卡塔尔和土耳其，它们支持从这场动荡中获益最多的组织——穆斯林兄弟会，而沙特阿拉伯则坚决反对。

外界普遍认为，2013年穆斯林兄弟会的 Mohamed Morsi 在埃及被推翻，利雅得在其中扮演了重要角色。

后来，其特工在沙特王国驻伊斯坦布尔的领事馆内谋杀了著名持不同政见者 Jamal Khashoggi，激怒了土耳其，后者泄露了暗杀的血腥细节。

为何如今会出现如此巨大的转变？

简单的解释是，沙特阿拉伯担心陷入战略包围，正在加紧与主要的逊尼派穆斯林大国建立关系，以应对伊朗的挑战。

尤其是在与伊朗支持的胡塞武装的停火协议破裂，导致曼德海峡的航运中断之后。沙特曾利用该海峡作为备用航线，以避开伊朗控制的霍尔木兹海峡。

但有关《麦加防务协议》的讨论始于今年3月，当时三国在利雅得举行的一次伊斯兰峰会上会晤，而胡塞武装则是在四个月后才开始行动。

沙特在2025年9月才与巴基斯坦签署了一项重要的防务协议，为何又觉得有必要将土耳其也拉进来以加强其安全？

显然，《麦加协议》有着更深层的根源，该协议涉及最近成为亚细安全面对话伙伴的土耳其和部门伙伴的巴基斯坦。

首先，多数分析人士认为，这项防务协议的动机有两个因素——沙特对被包围的恐惧，以及该地区为对冲美国可能收缩其存在的风险而普遍产生的本能。

但这是否可能在华盛顿不知情，或至少没有得到其默许的情况下完成？可能性不大。

没有这种支持，无论是其军政精英渴望得到美国认可的伊斯兰堡，还是利雅得，都不会走得这么远。

因此，将该协议视为在美国安全保护伞下形成的某种区域安全层，或许是合理的。

其次，这对巴基斯坦外交来说确实是一个突破性时刻。

长期以来，巴基斯坦受其南亚地缘位置的束缚，在全球事务中被印度日益增长的影响力所掩盖。巴基斯坦一直试图通过将自己定位为西亚地区，特别是伊斯兰圣地的安全提供者，来摆脱这一枷锁。

尽管其希望在华盛顿南亚战略中扮演更核心角色的愿望，可能在特朗普政府下化为泡影，但其在伊朗冲突中的成功调解，加上美国中央司令部的有力支持，已帮助它成为美国西亚战略考量中的核心角色。

与此同时，利雅得拉拢安卡拉的举动，也默认了尽管伊斯兰堡拥有核武库、灵活的外交手腕和久经沙场的军队，但它并不具备只有土耳其才能带来的全面实力。

让以色列和阿联酋不安

基于所有这些原因，这对以色列来说是一个明显令人不安的进展，而且发生在其正面临美国民众明显反战，以及白宫对以色列总理 Benjamin Netanyahu失去耐心的时刻。

《麦加协议》的签署国或许强调威慑是其主要动机——尤其是巴基斯坦，强调了协议的“防御性”——但以色列会明白，这种威慑不仅仅是针对伊朗。

对以色列扩张主义的警惕正在西亚地区蔓延，包括一度考虑加入《亚伯拉罕协议》的沙特阿拉伯。

虽然与行动中心稍有距离，土耳其也注意到以色列非但没有计划离开黎巴嫩，反而加强了其在黎巴嫩和叙利亚边境的阵地。

因此，土耳其领导层明确将埃及列为扩大《麦加协议》的首要目标，这并不令人意外。尽管土耳其自身强大，但它知道，埃及作为阿拉伯世界最强大的军事力量，其影响力对《麦加协议》的构想而言将是无价的。

以色列的过度扩张已导致该地区乃至全世界对这个犹太国家及 Netanyahu 的负面看法急剧上升。

皮尤研究中心在2月至5月间进行的一项调查显示，在36个受访国家中，有67%的成年人对以色列持负面看法，中位数如此。在土耳其，这一比例高达97%。

此外，还有一些附带的动态在起作用。《麦加协议》给印度和以色列之间日益增长的安全关系带来了压力。

两国在从战略情报到软件再到精确制导火箭等各个领域都保持着畅通的交流渠道——所有这些都令伊斯兰堡深感关切。

不久前，以色列曾在印度的协助下考虑打击巴基斯坦的核设施。国际特赦组织称，自以色列开始加沙行动以来，印度已向其运送了超过2500批武器。

与土耳其建立更紧密的关系，对伊斯兰堡的安全是一种加强。土耳其是北约成员，并在2025年5月与印度的冲突中向其提供了援助。

近年来，安卡拉在克什米尔等问题上的立场已转向与巴基斯坦保持一致。有土耳其在身边，利雅得可能也会感到更安全。

虽然不能排除土耳其和沙特最终会为争夺地区影响力而发生冲突，但它们眼下的优先事项是一致的。

对于传统上被视为海湾地区外交手腕最高明的参与者之一的阿联酋来说，这也是一个紧张时刻。利雅得试图侵蚀迪拜金融中心享有的区域枢纽地位，影响了阿联酋与沙特阿拉伯的关系。

沙特主导建立一个由穆斯林世界中最强大的两个非阿拉伯军事大国参与的区域安全网络，这对阿拉伯联合酋长国（UAE）来说不是什么好消息。

在沙特阿美公司（Saudi Aramco）收购世界最大炼油商印度信实石化公司（Reliance Petrochemicals）大笔股份的计划因估值争议而搁浅后，沙特的经济多元化战略遭受打击，因此它更没有理由顾及新德里的感受。

新德里采购廉价俄罗斯能源的举动，导致其削减了对沙特石油的购买，这也在利雅得引发了不满。

难怪印度外交部长 S Jaishankar 缺席了总理 Narendra Modi 7月对印度尼西亚、新西兰和澳大利亚的访问，转而前往西亚地区。

然而，纸面上的逻辑并不总能转化为现实。尽管《麦加协议》汇集了财富和军事力量，但在真实的冲突情况下会发生什么，还很难说。

很难相信土耳其会自动参与与伊朗的实际冲突，或者沙特会介入帮助巴基斯坦对抗印度。

同样，土耳其对伊朗的感情也是复杂的。

土耳其总统 Recep Tayyip Erdogan 过去甚至将自1987年成立以来几乎一直得到德黑兰支持的哈马斯称为“解放者和圣战士”。

因此，《麦加协议》在纸面上看起来很强大，但也充满了模糊性。

尽管如此，其释放的信号不容忽视。

土耳其的 Fidan 已经谈到建立一个类似于北约结构的战略政治和军事委员会，甚至是一个秘书处。

巴基斯坦国防部长 Khawaja Asif 呼吁更多的穆斯林国家加入《麦加协议》，并“像北约一样”团结起来。

建立一个北约式的组织或许还很遥远。但地缘政治格局正风云变幻。昨日的海市蜃楼，或许会成为明日的坚实建筑。《海峡时报》