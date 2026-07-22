The Business Times
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中等强国将继续联合对抗美国

各国已无法再将美国的善意视为理所当然，因此必须相互寻求安全保障。

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    • Donald Trump在他的第一个任期的大部分时间以及整个第二任期里，都在冒犯、威胁或羞辱美国的传统合伙人。
    • Donald Trump在他的第一个任期的大部分时间以及整个第二任期里，都在冒犯、威胁或羞辱美国的传统合伙人。 图片来源：EPA

    Andreas Kluth

    Published Wed, Jul 22, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    假设你是地球上最强大国家的领导人，并且你花了一年半的时间欺凌几乎整个世界。世界会如何回应？

    如果场景是周日举行的世界杯足球赛决赛，那么回应就是嘘声。当时，美国总统Donald Trump正在招待——好吧，严格来说是与加拿大和墨西哥领导人共同招待——西班牙和阿根廷的球迷与球员。这两个国家在地缘政治上是中等强国，但在足球场上却是超级大国。

    但当Trump从他的防弹贵宾休息室出来，为西班牙队颁发镀金奖杯时——然后又尴尬地试图抢镜他们的胜利合影——体育场内响起了嘘声和嘲笑声。有些观众被看到向他竖中指。

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