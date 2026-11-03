MSCI的警告并未定义印尼经济

此次评估是对治理能力的考验，而非对经济的最终裁决

印尼的实体经济并未呈现衰退迹象——印度尼西亚银行即时制造业产业群指数持续高于50%的扩张阈值。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

印尼可能被MSCI从新兴市场重新归类为一个独立市场的前景，无疑让投资者感到不安。股价承受压力，对外国资本外流的担忧加剧，雅加达的监管机构也面临新的审视。

然而，市场的反应也暴露了一种倾向，即把股指分类决定当作是对印尼经济的全面裁决。这种解读过于片面。

MSCI质疑的是印尼股市的可投资性和治理结构，并非断言这个东南亚最大经济体已失去增长能力。

其担忧主要集中在不透明的股权结构、涉嫌协同交易、不确定的实际自由流通股以及执法证据不足等方面。这些都是严重缺陷，但主要属于资本市场的结构性问题。

指数提供商衡量的是市场的可及性、流动性和透明度，而不是衡量家庭消费、制造业产业群产出、银行贷款、投资项目或财政能力的全部实力。

当指数分类发生变化时，被动型基金可能会进行机械性地再平衡，但那些建设工厂和供应链的公司，其决策基于更为长远的经济前景。

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因此，印尼应避免否认和恐慌。忽视这一警告将错失改善市场诚信的机会，而将其视为经济崩溃的证据也同样具有误导性。

真正的问题是，印尼能否利用外部压力，使其资本市场的质量更接近其整体经济的韧性。

因此，印尼应避免否认和恐慌。忽视这一警告将错失改善市场诚信的机会，而将其视为经济崩溃的证据也同样具有误导性。

真正的问题是，印尼能否利用外部压力，使其资本市场的质量更接近其整体经济的韧性。

市场治理亟待改善

MSCI为雅加达提供了一份要求严苛但可以实现的改革议程。

已宣布的措施包括：加强对持股超过1%的股东的披露，更详细的投资者分类，报告高度集中的所有权，以及迈向15%最低自由流通股要求的路线图。

印尼独立的金融服务管理局（Otoritas Jasa Keuangan，简称OJK）也承诺推行八项改革举措，涵盖透明度、流动性、执法、治理和市场深化等方面。

接下来的问题是执行的可信度。全球投资者需要证据来证明，即使股份通过层层结构持有，最终所有权也能够被识别。

交易监控必须能发现协同交易，而制裁必须及时且足够有力，以遏制市场操纵。如果所谓的公众持股仍在关联方的影响之下，那么提高自由流通股的门槛将毫无价值。

因此，MSCI的此次征询应被视为一次治理能力的考验。如果雅加达能以可验证的数据和持续的执法作为回应，目前的压力或可改善价格发现机制，扩大机构参与度，并降低印尼股票的风险溢价。

市场改革同样也会让国内投资者受益。

印尼的宏观经济状况

尽管印尼的资本市场治理有待改善，但该国的宏观经济指标展现了更强的韧性。

印度尼西亚银行在2026年10月将其政策利率维持在5.75%，旨在保护印尼盾的稳定，同时保持增长势头。

9月份，消费者通胀率同比为3.28%，仍在央行设定的2.5%（上下浮动一个百分点）的目标区间内。

印尼还保留了可观的外部缓冲，截至9月底，其外汇储备为1463亿美元，相当于5.3个月的进口额，远高于国际基准。

尽管股市出现外国资本外流，但在政府证券和印度尼西亚银行印尼盾证券资金流入的支持下，截至10月19日的第四季度，整体证券投资录得6.6亿美元的净流入。

实体经济并未呈现衰退迹象。印度尼西亚银行即时制造业产业群指数持续高于50%的扩张阈值。

商业活动也保持积极；工业产能利用率达到73.75%，企业报告流动性和盈利能力均有改善，并能持续获得信贷。

这些指标反映了生产活动，仅凭股票基准的变动是无法完全捕捉的。

银行体系提供了另一层韧性。9月份银行贷款同比增长13.26%，其中投资贷款增长23.2%。8月份银行业的资本充足率为24.1%，而不良贷款总额率保持在2.11%。

这种信贷扩张、雄厚资本和可控的资产质量风险的组合，并不表明金融体系被股市波动所压垮。

印度尼西亚银行还通过外汇干预、对冲激励和宽松的宏观审慎措施等政策组合，在稳定与增长之间维持了重要的平衡。

截至10月初，银行已通过“宏观审慎流动性激励政策”获得了458.5万亿印尼盾（约合253亿美元）的激励资金。其目标是确保暂时的证券投资组合动荡不会限制对生产性部门的融资。

考验印尼吸引全球资本的准备

国际投资者也应区分被动投资组合流动与生产性的长期资本。

指数追踪基金对方法论规则作出反应。而外国直接投资者评估的是消费需求、产业生态系统、基础设施、矿产加工和长期回报。

2026年上半年，印尼实现了1010.6万亿印尼盾的投资，比2025年增长7.2%。这项投资直接创造了近145万个就业岗位。

这些数据并未淡化印尼股市的弱点。若要让上市股票为印尼下一阶段的发展提供资金，提高透明度、实现真正分散的所有权和果断的执法至关重要。

因此，MSCI的警告既非无关紧要，也非最终定论。它指出了印尼必须解决的市场信誉问题，但并未抹去其通胀受控、银行资本雄厚、制造业产业群扩张、外汇储备充裕和投资持续等事实。

印尼现在有机会缩小宏观经济韧性与市场信誉之间的差距，并应当抓住这个机会。

作者是印度尼西亚银行东爪哇省任抹代表处印尼盾货币管理实施部门的职员。文中所表达的观点属于作者个人，不一定反映其所在机构的观点。