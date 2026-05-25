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霍尔木兹战争的狭窄出路

美伊协议的主要价值在于，它让双方都能获得足够的说辞来对内交待。

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    • 伊朗在海峡布下的水雷扼杀了全球最重要的能源动脉，并将美国通胀推至多年来的最高水平。
    • 伊朗在海峡布下的水雷扼杀了全球最重要的能源动脉，并将美国通胀推至多年来的最高水平。 图片来源：BLOOMBERG

    Leon Hadar

    Published Mon, May 25, 2026 · 06:00 PM

    本文由AI辅助翻译

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    美国总统 Donald Trump 声称与伊朗“已基本谈妥”的协议，从表面上看，是一份不起眼的文件：一页纸的谅解备忘录（MOU），包含14个要点，为期60天。

    过去三个月局势堪称灾难：战争始于二月底美国和以色列对伊朗核设施和导弹基地的打击，随后最高领袖 Ayatollah Ali Khamenei 遇刺，伊朗在整个海湾地区发起反击，而承担全球约五分之一石油运输的霍尔木兹海峡也被关闭，引发危机。与此相比，这份协议的“不起眼”恰恰是其关键所在。

    该框架并未解决冲突，只是赢得了时间。这段时间是被善用还是被浪费，是唯一重要的问题。

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    Iran warDonald TrumpoilStrait of HormuzNuclear proliferationGeopolitics

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