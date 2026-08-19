美伊经济边缘博弈：双方均不示弱
华盛顿意图重创德黑兰经济，但这或将引发意想不到的后果
- 封锁以及霍尔木兹海峡时断时续的关闭，使得这个关乎全球约五分之一石油供应的咽喉要道长期处于中断状态。 图片来源：路透社
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伊朗战争已持续六个月，期间导弹时而发射，时而沉寂，霍尔木兹海峡也经历了反复的开放与关闭。
双方于六月签署的停火备忘录仅在数周后便宣告瓦解，此后到期也未见续签迹象，不过据报道美伊之间的谈判仍在进行中。
然而，一场永不停歇的战斗正在账本、石油舱单和货币市场上激烈进行。这正是一场“胆小鬼游戏”，而双方选择的武器都是对方的经济。
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