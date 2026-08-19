The Business Times
business-time-50

美伊经济边缘博弈：双方均不示弱

华盛顿意图重创德黑兰经济，但这或将引发意想不到的后果

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 封锁以及霍尔木兹海峡时断时续的关闭，使得这个关乎全球约五分之一石油供应的咽喉要道长期处于中断状态。
    • 封锁以及霍尔木兹海峡时断时续的关闭，使得这个关乎全球约五分之一石油供应的咽喉要道长期处于中断状态。 图片来源：路透社

    Leon Hadar

    Published Wed, Aug 19, 2026 · 07:00 AM

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    伊朗战争已持续六个月，期间导弹时而发射，时而沉寂，霍尔木兹海峡也经历了反复的开放与关闭。

    双方于六月签署的停火备忘录仅在数周后便宣告瓦解，此后到期也未见续签迹象，不过据报道美伊之间的谈判仍在进行中。

    然而，一场永不停歇的战斗正在账本、石油舱单和货币市场上激烈进行。这正是一场“胆小鬼游戏”，而双方选择的武器都是对方的经济

    此翻译对您是否有帮助？

    IranIran warStrait of HormuzUS-Middle East relations

    TRENDING NOW

    The company says the disputes do not cast significant doubt on its viability as a going concern.

    Koh Brothers Eco Engineering faces up to S$57.6 million in potential legal liabilities

    Under the Philippines’ new policy, up to four EV models will be provided with as much as 15 billion pesos each in fiscal support, in the form of tax payment certificates.

    Too little, too late? Manila’s billion-dollar bid to ignite its sputtering EV industry

    Handled passively, satellite connectivity becomes a service that the telco distributes, while somebody else sets the economics.

    When every phone becomes a satellite phone, what happens to Asia’s telcos?

    The deal for the sale of Scotts Square mall, just off Orchard Road, is said to be in the early stages of being worked out, at a price of about S$320 million.

    Father-and-son duo Raj Kumar and Kishin in exclusive due diligence to buy Scotts Square

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More