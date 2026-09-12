新晋摇滚巨星：2026年人工智能名人现场指南

THE BROAD VIEW

认识一下“皮衣男”、“创始人耳语者”、“开源权重先知”和“沉默者”

该领域的粉丝们有自己的一套仪式，比如刷新股票行情，就像当年的青少年刷新售票网站一样。 图片来源：UNSPLASH

曾几何时，皮夹克是危险的信号，代表着摩托车、叛逆或是一个不羁的灵魂。而如今，它却成了一场关于矩阵乘法主题演讲的标志。不知从何时起，芯片销售员摇身一变成了舞台上的主唱，而发布会也俨然成了巨星的巡回演唱会。

来看看现代的人工智能名人：这是一个奇异的新物种，它已经进化到可以填补曾经由电影明星和摇滚之神占据的生态位。只不过，他们手中挥舞的不是吉他，而是图形处理器的发展路线图；身边围绕的也不是狂热粉丝，而是紧握投资意向书、如同攥着后台通行证的风险投资家。

这个圈子有自己的偶像。比如“皮衣男”，他已将“更多算力”奉为圣经，并以一种仿佛亲见过上帝的沉着权威来布道（而结果是，上帝原来是一个服务器机架）。