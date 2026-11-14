Nvidia危机：“皇帝”黄仁勋的垮台或将彻底改变中美人工智能竞赛格局

Nvidia的动荡可能会削弱西方在人工智能领域对中国的领先优势，但其衰落也可能刺激竞争和创新。

作者认为，Nvidia经历一些阵痛，从长远来看，实际上可能有助于巩固西方在人工智能领域的领先地位。 图片来源：路透社

围绕Jensen Huang不忠行为的各种梗、网红笑料和Reddit上的深度挖掘，已经成为令人难以抗拒的娱乐消遣。

但毫无疑问，这起事件引发的最重要问题是，它对中美之间的前沿人工智能竞赛意味着什么。

围绕Jensen Huang不忠行为的各种梗、网红笑料和Reddit上的深度挖掘，已经成为令人难以抗拒的娱乐消遣。

但毫无疑问，这起事件引发的最重要问题是，它对中美之间的前沿人工智能竞赛意味着什么。

Huang并非普通的科技公司首席执行官。用其传记作者Stephen Witt的话来说，他是“人工智能皇帝”。无论是美国还是中国，整个人工智能生态系统都严重依赖Nvidia，该公司在为人工智能发展提供动力的图形处理器（GPU）市场中占据主导地位。

这家市值数万亿美元的芯片制造商实际上也是人工智能领域的“中央银行”，它为那些反过来购买其芯片的公司提供资金，支持其基础设施扩张。

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Nvidia自身也越来越多地涉足人工智能模型的开发。在这一切过程中，Nvidia已将其公众形象、成功和声誉与其创始人的形象融为一体。

在“Nvidia就是Jensen，Jensen就是Nvidia”的现实中，既然他已经辞职，西方对中国的领先优势会发生什么变化？根据美国总统Donald Trump在11月8日接受《60分钟》采访时的估计，目前这一领先优势约为一年。

这个故事有几条不同的线索，每一条都值得仔细权衡。

Nvidia混乱的代价

第一种观点与大多数人的直觉相符：Huang的离职和新领导层的过渡必然会动摇Nvidia的稳定。

这将给美国人工智能产业带来冲击波，并进而影响到整个西方的技术体系，而该体系基本上是美国的。

其逻辑很直接。除了即将在国会听证会上接受美国议员的严厉质询以及联邦调查局（FBI）正在进行的调查外，领导层的更迭将耗费公司内部大量的精力。

继任者还必须应对一个围绕一人建立起来的公司。Huang手握大权，每一项重大决策都需经他拍板。

据报道，Nvidia加州总部的座位安排就反映了这一点：他的高层副手们呈体育场式的弧形坐着，面向他巨大的椭圆形办公桌。

华盛顿新美国安全中心能源、经济与安全项目的高级研究员兼主任Emily Kilcrease等专家已经指出了这种制度性瘫痪的风险。

她在接受新闻网站The Verge采访时提出，内部干扰可能会损害Nvidia的执行能力。

决策变慢、产品推出延迟或稀缺芯片分配出现问题，都可能对OpenAI和Anthropic等美国主要参与者造成打击。这两家公司都在努力摆脱对Nvidia硬件的依赖，但这些努力仍处于早期阶段。

在构建更强大人工智能的竞赛中，时间是宝贵的。即使美国公司出现些许延迟，也可能帮助中国竞争对手迎头赶上。

他们确实有差距需要弥补。中国大量购买Nvidia芯片，包括Huang曾游说白宫允许出售的老一代芯片，这表明北京在先进半导体制造方面远远落后。

部分原因在于，西方的技术护城河在于受美国主导的出口管制限制的芯片制造设备。

Nvidia设计的处理器是使用荷兰公司ASML独家生产的高度专业化的极紫外光刻（EUV）机制造的。

据说中国距离大批量生产性能较差的深紫外光刻机还有两到五年时间，而EUV技术仍然遥不可及。

所有这些都是极端情况：即Nvidia陷入混乱，而中国利用这一机会，在前沿人工智能发展方面取得更大进展。

韧性论

然而，一些专家，包括与本专栏作家交谈过的人士，持截然相反的观点。他们认为，即使Huang的个人因素影响巨大，Nvidia及其更广泛的生态系统也具有足够的内在韧性来抵御风暴，从而保持西方在人工智能领域的领先地位。

常驻新加坡、在咨询公司Flint Global专门研究东南亚数据中心的高级顾问Paul Mah表示，该公司的基本面依然稳固。他指出，公司拥有“全球化和多元化的生态系统、现有的技术护城河、技术实力以及端到端的合作关系”。

科技评论员Mehran Gul也认为，Nvidia作为一家机构，在短期内仍具有韧性。“高层的动荡”不会影响到未来两年内已设计好的芯片出货，也不会影响到在台湾代工厂台积电（TSMC）预订的制造产能。

这也不会影响Nvidia的软件护城河，特别是其专有平台CUDA，该平台允许开发者对其图形芯片进行编程，以支持人工智能应用所需的大量计算。

《创新的新地理》一书的作者Gul补充说，Huang离职的任何长期影响都将是财务和政治上的，而非技术上的，这与Nvidia的资产负债表、股价以及Huang作为首席交易撮合者和外交官的角色有关。

在他看来，这对中国来说不会有太大影响。他指出，西方在人工智能领域的领先地位依赖于一个分层的、全球分布的系统：ASML的荷兰光刻技术、台湾的芯片制造、韩国的高带宽存储芯片以及美国的设计和资本。

第三种可能是，Nvidia经历一些阵痛，从长远来看，实际上可能有助于巩固西方在人工智能领域的领先地位。

如果这场危机削弱了该公司的近乎垄断的地位，竞争对手就可能获得立足之地，将单一公司的瓶颈转变为一个更健康的、由少数人工智能处理器制造商组成的寡头市场。

Mah提到了Google推出的一系列人工智能芯片，包括其最新版本的张量处理单元（TPU）——一种用于开发和运行人工智能软件的定制半导体。

这些芯片曾经是该科技巨头的专用产品，现在已向外部客户开放，Apple、Meta、Oracle、Anthropic和OpenAI等公司要么已经购买，要么计划签约。

像总部位于内华达州的初创公司Positron这样的小型竞争对手也可能获得发展。

该公司在2026年以50亿美元的估值筹集了8.75亿美元（11亿新元），因投资者对其Asimov人工智能处理器的兴趣而备受关注。然而，人工智能融资的循环性质仍然是一个不确定因素，即Nvidia为大部分基础设施扩张提供资金，而这些扩张又反过来推动了对其芯片的需求。

另一个关键变量是出口管制的下一步走向。

一旦民主党控制国会两院，外界普遍预计他们将火力全开，指责Trump政府对限制措施口惠而实不至，并推动更严格的执法。预计将成为参议院多数党领袖的Chuck Schumer已经暗示了这一点。

从那时起，情况可能会朝两个方向发展。

一方面，中国可能会受到严重挤压。北京方面已竭尽全力囤积Nvidia的低端芯片，而且，如果与Huang事件有关的间谍指控可信，那么北京为了获取这些芯片已无所不用其极。

美国的严厉打压甚至可能切断中国公司通过东南亚数据中心远程获取算力的途径。

出生于台湾的Huang长期以来一直是主张继续与中国接触、而非实施更严厉限制的最著名倡导者。这或许是出于私利，但他公开的理由是，让中国开发者依赖美国技术比将他们拒之门外更符合美国利益。

另一方面，鉴于北京一直努力追求技术自力更生，华盛顿更强硬的立场可能只会加速这一进程。正如Gul所说：“如果这场争议使华盛顿在芯片出口问题上的立场变得更加强硬，那将进一步巩固北京对自给自足的追求，而这一进程早已在进行中。”

人工智能的转折点

毫无疑问，这是人工智能时代的一个转折点，或许是自2022年底ChatGPT问世以来最重大的震动。

除了Nvidia股价的波动以及小报对Huang人性弱点和傲慢的津津乐道之外，亚洲及其他地区的政府在规划自己的数字未来时，需要仔细审视这些相互矛盾的可能性。

如果这一事件阻碍了人工智能的发展势头，它可能会颠覆该地区各国精心制定的国家计划，这些国家的政府已经为数十亿美元的数据中心项目铺开了欢迎的红地毯。

更广泛地说，这场危机是对技术依赖性的一次及时压力测试。对于从加州延伸到台南的西方人工智能技术体系供应链而言，问题在于它是否真的足够有韧性，可以作为全球基础设施而受到信赖。

如果这个体系会因为一个人——尽管他取得了巨大成就，但基本上是自取灭亡——而瓦解，那么那些不加思索地将自己与美国人工智能捆绑在一起，而没有考虑中国替代方案的国家，就需要进行一些深刻的反思了。

与此同时，对中国而言，问题在于它在人工智能领域一直紧追的竞争对手，是正在经历一次短暂的波折，还是存在真正的脆弱性。

如果Nvidia的动荡演变成整个西方人工智能世界的更广泛危机，扰乱了投资、创新和应用部署，北京可能会获得一个月前还不存在的机会。至于它是否有能力和意愿抓住这个机会，则是另一回事。海峡时报