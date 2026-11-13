Nvidia就如何评估CEO价值发出沉痛警示

更清晰地阐明创始人的重要性及其价值，将对各方都有益。

第一个身家达到1万亿美元的人是Elon Musk。而第一个让1万亿美元市值蒸发的人，或许将被证明是Jensen Huang。

他从Nvidia离职一事，自上周五（11月6日）以来已导致公司市值蒸发6000亿美元。这应促使我们反思科技界一个普遍存在的问题：“魅力型创始人”泡沫。

在Huang因与一名疑似中国间谍的恋情关系而接受调查并辞职的背景下，其离职的真正代价短时间内尚不明朗。

Nvidia强大的定价能力、客户对其人工智能芯片的渴求，以及与制造商TSMC的关键关系，都是由这位被罢免的联合创始人在多年间一手建立的。

随着更多事实浮出水面，如果Huang的不检点行为被证明是更广泛企业文化腐败的征兆，那么他的离职也可能带来长远的好处。

像Huang这样的创始人处在一个奇怪的财务灰色地带：他们不只是员工，严格来说也并非资产。然而，他们无疑具有重大价值。

Nvidia、SpaceX和Palantir等公司的股价之所以能以远高于其有形资产价值的价格交易并带有巨大保费，部分原因在于投资者相信，创始人能够持续将“一加一”变成“三”甚至是“十”。

Meta Platforms就是一个不遗余力的例子，该公司最近为取悦其老板，特地设立了一种新的无投票权公司股票。

尽管公司文件中充斥着各种事实、数据、业绩和风险，但一位有影响力的创始人或首席执行官的实际财务影响却无处可寻。Nvidia的遭遇表明，是时候反思这种做法了。

但该如何做呢？从字面上将Huang——或者SpaceX的Musk、Meta的Mark Zuckerberg——列入资产负债表是行不通的。公司只能将自己实际控制的东西正式列为资产。

不过，有充分的理由要求公司披露更多相关因素，这些因素对于公司价值的基础性作用，丝毫不亚于一台机器、一台服务器或一栋建筑。

这种以更广阔视角看待公司的呼声由来已久。十年前，Baruch Lev和Feng Gu教授就曾抱怨会计核算的作用日益减弱，因为它无法捕捉由公司结构、领导层、流程和理念构成的“组织资本”。

随着更多像Anthropic和OpenAI这样由创始人领导的巨型公司上市，这个问题只会日益凸显。

董事会已经在进行一些相关的智力工作。和所有公司一样，Nvidia在设定薪酬和目标时，都会审慎地评估高管的贡献。

正如其年度文件所述，如果董事会能够调整薪酬以反映“其角色和职责的范围与复杂性”，那么它也应该能够更广泛地体现出他们的价值。

指望公司自愿这样做是不切实际的。但是，没有理由不让“风险因素”的披露变得更加精确。

例如，Huang直接管理着近60名下属。或许正是这种精简的结构，使得Nvidia的运营费用低于同行。或许是他的政治影响力和与TSMC的关系，使得公司的毛利率高于竞争对手。为何不在财报中说明这些呢？

更清晰地阐明创始人的重要性及其价值，将对各方都有益。

无论是否被视为资产，这些大人物本身已经成为一种泡沫。刺破这个泡沫可能会为一些过高估值降降温，同时也能在英雄跌落神坛时，减轻市场的震荡。 FINANCIAL TIMES