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该事件可能为印度首富们成为美国科技界值得信赖的守门人铺平了道路

印度商业大亨 Mukesh Ambani（左）和 Gautam Adani 有望成为美国限制先进芯片获取新规的最大受益者之一。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

硅谷噩梦般的一周，正转变为印度最大企业集团的意外收获。

随着 Jensen Huang 因涉及该芯片制造商的新加坡云服务合作伙伴的丑闻而从 Nvidia 下台，美国政府正对涉嫌向中国输送算力的东南亚数据中心关上大门。

这次打击行动可能为 Mukesh Ambani 和 Gautam Adani 带来一份意想不到的大礼。

这两位大亨已承诺投入超过2000亿美元建设人工智能基础设施，包括为美国科技巨头建造大型数据中心。如今，他们突然被定位为尖端西方技术在亚洲值得信赖的保管人。

如果他们的设施能够遵守华盛顿的 Pax Silica 倡议——这是美国国务卿 Marco Rubio 旨在建立防范中国影响的人工智能供应链的经济治国方略基石——他们就有望成为美国商务部管理先进半导体获取权限的新临时规定的最大受益者之一。

通过对新加坡、马来西亚、泰国和印度尼西亚的高端芯片出口实行逐案许可制，并限制与中国有关联实体的远程访问，美国工业和安全局堵住了大部分曾推动该地区数据中心蓬勃发展的监管套利空间。

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与此同时，印度与华盛顿及其他印太合作伙伴共同签署了作为 Pax Silica 基础的《旧金山宣言》，并且未被列入涉嫌将算力转移至中国的高风险目的地名单。

这为 Ambani 提供了优势。他旗下的信实工业 (Reliance Industries) 已承诺在七年内投入10万亿卢比（约合1070亿美元），打造一个吉瓦级人工智能中心。

为不甘落后，阿达尼集团 (Adani Group) 也公布了一项到2035年投资1000亿美元的数据中心计划。

这两家集团正在联手将印巴边境的库奇干旱沙漠改造为全球规模最大的绿色能源项目之一。

Adani 的太阳能园区面积是巴黎的五倍，而 Ambani 正在开发一个面积是新加坡三倍的综合设施。

Adani 控制着为高耗能数据中心供电所需的电力和输电基础设施，而 Ambani 则拥有超过5亿电信用户，这是人工智能服务的潜在市场。

然而，本地企业需求规模太小，无法消化人工智能数据中心容量的预期增长。

更糟糕的是，这两位亿万富翁的宏伟计划还必须与政府“印度AI使命”计划下选定的新兴云服务商争夺发展空间。

该计划的参与者，包括 Yotta Data Services、塔塔通信 (Tata Communications) 和 E2E Networks，已经托管了超过4.4万个图形处理器（GPU）。

AdaniConneX 将通过向 CoreWeave 的人工智能云出租数据中心空间来支持该项使命。

为防止价值数十亿美元的高端芯片在国内需求赶上之前处于闲置状态，新德里允许受国家支持的云运营商向海外出售闲置容量——通过为海外客户运行推理和训练工作负载，从而有效出口人工智能代币。

但其中有一个问题。美国当局怀疑 Alice Huang 在为中国从事间谍活动。她是总部位于新加坡的 Megaspeed International 的一名前高管，曾与已下台的 Nvidia 老板有过恋情。

这起事件已使从亚洲出口算力变成一个地缘政治雷区。

尽管美国的出口管制是按处理密度而非产品年代对芯片进行分类，但 Nvidia 的旗舰 Blackwell 处理器只需更少的服务器就能触及华盛顿新的远程访问上限，这使得即使是规模不大的集群也要接受最严格的审查。

这让两位大亨相较于那些争抢客户的独立新兴云服务商又多了一项优势，因为后者的客户租约可能需要单独审查。

从一开始，Ambani 和 Adani 的人工智能中心就是围绕美国合作伙伴和供应链构建的。

Adani 以 Alphabet 旗下的 Google 作为其位于印度东海岸维沙卡帕特南中心的核心合作伙伴——Google 正在那里铺设海底电缆——并同意与总部位于佛罗里达州的 Jabil 成立一家对等合资企业，在当地生产人工智能服务器和冷却系统。

在西海岸，Meta Platforms 正在铺设洲际光纤，Ambani 正在为这家社交媒体巨头建造一个168兆瓦 (MW) 的数据中心，同时还达成了一项价值1亿美元的独立合伙业务，在印度全境销售这家美国公司的 Llama 人工智能企业软件。

硅谷的直接参与旨在让华盛顿对算力的最终去向感到放心。

第三个值得关注的参与者是塔塔集团 (Tata Group)。

这家总部位于孟买的企业集团将为 OpenAI 建造一个100兆瓦的设施，并可选择将其扩展至1吉瓦。

与依赖 Nvidia 供应商融资的美国新兴云服务商不同，印度大型集团可以利用其在石油炼化、电信、港口、公用事业以及（就塔塔而言）软件出口等业务中产生的数百亿美元年度现金流，为芯片采购提供资金。

华盛顿已经注意到了这一点。

“特朗普2.0”时代的惩罚性关税和移民限制可能已导致双边关系恶化，但现在对华鹰派希望将印度的工业巨头们重新拉入其轨道。

在10月份访问这个南亚国家期间，Rubio 在孟买与 Adani 和塔塔集团董事长 N Chandrasekaran 举行了会谈，随后飞往古吉拉特邦参观 Ambani 的贾姆讷格尔综合设施。

从炼制委内瑞拉原油到托管人工智能硬件，该中心可以在多个领域为美国利益服务。

这种接纳能否持续，将在美国总统 Donald Trump 与中国国家主席习近平在深圳举行高风险会晤后受到考验。

所有人的目光都将聚焦于白宫捍卫 Pax Silica 倡议的决心有多坚定，以及 Trump 是否会为了寻求与北京达成更广泛的贸易休战而放弃任何芯片和算力方面的限制措施。

即使美国和中国在科技霸权之战中达成缓和，Ambani 和 Adani 也不能将其服务器集群视为中立的房地产。

根据法律要求，外国数据中心现在需要对每个租户的公司所有权结构进行深入的“了解你的客户”审计，以确保没有任何与中国或澳门有关联的空壳公司突破远程访问上限。

美国的国内政治增添了另一个复杂因素。

民主党参议员 Elizabeth Warren 和 Richard Blumenthal 此前曾质询司法部为何在拜登政府执政的最后几个月里，撤销了对 Gautam Adani 及其侄子的贿赂指控。（阿达尼集团一直否认有不当行为。）

随着国会民主党人将于一月份重新获得传票权，对这位与印度总理 Narendra Modi 关系密切的大亨的审查可能会卷土重来。

尽管如此，Nvidia 的风波可能恰好为印度首富们成为美国科技界值得信赖的守门人扫清了障碍。要保住这一地位，他们需要证明自己能够执行华盛顿的红线。彭博社