调控人工智能发展步伐成为可能，新加坡应如何贡献力量？
这个城邦国家在可验证的人工智能治理中扮演着关键角色
- 新加坡独特的制度环境和政策生态系统，使其能够扮演召集者和试验平台的角色。 摄影：TAY CHU YI, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
美国科技领袖们最近呼吁调控前沿技术的发展步伐，这是人工智能治理方面一项真诚且重要的举措。这反映出一种认识，即人工智能公司的安全承诺与其商业动机之间存在严重冲突。
Anthropic的Dario Amodei和OpenAI的Sam Altman已表示支持在公司内部派驻外部审计员，以帮助验证其安全声明。虽然我们希望其他公司也能效仿这一重要举措，但这仍然不足，因为仅靠自我监管无法解决潜在的商业冲突。
在全球范围内协调调控人工智能发展步伐是可能的，但这需要建立互信机制，以使此类协议能够被验证。新加坡在为这些努力做出贡献方面处于独特的地位。
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