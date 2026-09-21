The Business Times
business-time-50

调控人工智能发展步伐成为可能，新加坡应如何贡献力量？

这个城邦国家在可验证的人工智能治理中扮演着关键角色

    • 新加坡独特的制度环境和政策生态系统，使其能够扮演召集者和试验平台的角色。
    • 新加坡独特的制度环境和政策生态系统，使其能够扮演召集者和试验平台的角色。 摄影：TAY CHU YI, BT

    Zac Richardson &

    Miro Plueckebaum

    Published Mon, Sep 21, 2026 · 11:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    美国科技领袖们最近呼吁调控前沿技术的发展步伐，这是人工智能治理方面一项真诚且重要的举措。这反映出一种认识，即人工智能公司的安全承诺与其商业动机之间存在严重冲突。

    Anthropic的Dario AmodeiOpenAI的Sam Altman已表示支持在公司内部派驻外部审计员，以帮助验证其安全声明。虽然我们希望其他公司也能效仿这一重要举措，但这仍然不足，因为仅靠自我监管无法解决潜在的商业冲突。

    在全球范围内协调调控人工智能发展步伐是可能的，但这需要建立互信机制，以使此类协议能够被验证。新加坡在为这些努力做出贡献方面处于独特的地位

    此翻译对您是否有帮助？

    Artificial IntelligenceAI governanceSingapore

    TRENDING NOW

    From left: Pham Nhat Quan Anh, Pham Nhat Vuong, Pham Thu Huong and Pham Nhat Minh Hoang. The couple (centre) remain senior figures in Vingroup, with their children’s presence in the ecosystem growing.

    He built the Vingroup empire. Now South-east Asia’s richest man is handing some key roles to his sons

    The Pinglu Canal is regarded as a pivotal development for Guangxi.

    China’s Pinglu Canal likely to benefit Singapore, other South-east Asia ports in the long term

    The macroeconomic and political stability, together with the Singdollar’s strength, supports the case for growing the Reit’s investment in the Republic, says the manager.

    Suntec Reit to increase Singapore focus, sell three Australia properties

    Asian investors continue to allocate capital to global markets, while maintaining significant exposure to US assets. 

    Despite the de-dollarisation debate, demand for dollar liquidity in Asia is growing

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More