THE LEVEL GROUND

人口和科技变化或降低对地铁站附近住宅的需求；邻近自然的生活吸引力可能上升

科技可以为远离地铁站的居民提供生活便利，例如让他们在家经营业务，无需经常通勤。 照片：TAY CHU YI, 《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 许多人愿意花更多钱购买靠近地铁站和热门小学的房屋。毕竟，买家认为这类房屋能以稳健的转售价格相对轻松地卖出。

然而，最近小一报名框架的调整，可能会削弱一些名校附近住宅的吸引力。

在小一报名的所有阶段，新加坡公民儿童都比永久居民儿童享有优先权。

在开放给所有儿童（无论与学校有无关联）的2C阶段，通常居住在学校一公里以内的公民可优先录取，其次是住在一至两公里范围内的公民，最后是住在两公里以外的公民。

然而，根据将从2027年小一报名活动起实施的最新调整，2C阶段双轨制将适用于12所公共住房数量远低于全国平均水平的学校。这些学校包括英华学校(附小)、卫理公会女子小学、南洋小学、新加坡女子小学和道南学校。

根据新规，除了招生人数较少的学校外，所有学校在2C阶段的保留学额将从40个增加到60个。对于实行2C阶段双轨制的学校，学额将在居住在学校两公里以内的申请者和居住在两公里以外的申请者之间平分。

简而言之，对于希望在实行双轨制的学校通过2C阶段争取小一学额的新加坡儿童来说，居住在学校一公里以内的优势可能会被大幅削弱。

虽然买家可能会重新考虑是否要为住在名校附近而支付更高价格，但为住在地铁站旁支付例如15%的保费，或许是理所当然的选择。

最近，由华业集团 (UOL Group) 和凯德地产 (CapitaLand Development) 联合发展的拥有1268个单位的汤申瑞泽 (Thomson Reserve) 项目开盘。该项目通过一条有盖走道直通汤申路上段地铁站，在开盘首个周末就吸引买家抢购了1143个单位，约占总数的90%，平均售价为每平方英尺2900新元。

或许，许多买家是被该项目靠近地铁站的地理位置所吸引。

相比之下，由森联集团 (Sim Lian Group) 在新的荷兰坪 (Holland Plain) 社区推出的212个单位的低层公寓项目荷兰轩 (Amberwood at Holland)，由于距离地铁站较远，买家反应较为平淡。

在开盘首个周末，该项目售出23个单位，平均售价为每平方英尺3019新元。其首阶段共推出70个单位供销售。

随着地铁网络不断扩大，买家可能会为住在地铁站附近附加越来越高的保费，因为人们可以轻松地乘搭列车前往全岛更多地方。

此外，商场等设施通常建在地铁站附近，为住在车站附近的居民提供了更多便利。

另外，在乘客用车零增长和人口不断增加的背景下，在新加坡拥车所需的拥车证成本可能会上涨。因此，没有车的家庭可能会非常看重住在地铁站附近的价值。

长期可能性

尽管如此，由于房屋通常是作为长期投资购买的，那些为住在地铁站附近而支付大笔保费的买家，应警惕这种附加价值在长期内可能被侵蚀的风险。

首先，要注意人口结构的变化。随着人口迅速老龄化，一些年长者可能大多居家不出，或难以乘搭地铁通勤。这可能让住在地铁站旁的意义荡然无存。

此外，如果夫妻生育更多孩子，家庭可能会更看重以较低的每平方英尺价格购买远离地铁站的住宅，以获得额外空间。一些有孩子的家庭可能会选择将购买地铁站附近房屋所需的额外资金，转而用于购买汽车来接送孩子。

其次，没有车的家庭无需住在地铁站的步行范围内，也能利用不断扩大的地铁网络。

完善的公共巴士网络能让人们高效地抵达地铁站。随着改善脚踏车骑士道路体验的措施推行，骑车前往地铁站和其他目的地也可能变得更加方便。

此外，乘坐舒适可靠的公共巴士，有时可能比挤进拥挤的列车更好。

第三，科技进步可以为远离地铁站的居民提高生活便利性。

在人工智能时代，更多人可能会选择在家中舒适地经营个人业务，而无需经常通勤到实体办公室。

随着时间的推移，网上购物、补习、医疗咨询等服务可能变得越来越方便和普遍，从而减少了居住在地铁站周围众多设施附近的必要性。

自动驾驶汽车能否惠及居住在新加坡交通不便、没有地铁服务的地区的居民？

此外，在一个日益拥挤的城市里，一些人可能渴望避开地铁站周围商店的拥挤人潮，而选择住在离车站较远的宁静环境中。

当然，家庭收入的增长和家庭数量的增加是新加坡房价的关键驱动因素。

尽管如此，家庭对住宅价值观的改变，可能导致不同住宅房地产的表现出现相对优劣。

最近，公众强烈呼吁在日落大道 (Sunset Way) 旁的马裕森林 (Maju Forest) 和亚历山大路 (Alexandra Road) 附近的吉门营房保留更多绿地。

居住在绿地和自然环境附近可以促进身心健康。此外，随着气温上升，人们可能会越来越看重靠近大片绿地所带来的降温效果。

展望未来，人们对居住在绿地和丰富自然环境附近的重视程度，是否会超过住在地铁站旁？

随着地铁网络的扩大，为靠近地铁站的房屋支付更高价格看来仍是一个稳妥的选择。

尽管如此，有意为地铁站附近房屋支付大笔保费的潜在买家应该注意，从长远来看，这样的投资未必能获得回报。