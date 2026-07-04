审时度势，否则将失去市场：从韩国近期企业失误中汲取的教训

THE BROAD VIEW

《Perfect Crown》和星巴克“坦克日”活动引发的轩然大波，为当今的企业风险敲响了警钟

韩国星巴克于五月推出了一项促销活动，围绕一款其称之为“坦克”的大号可重复使用随行杯展开，宣传口号是“砰地一声把它砸在桌子上。” 图片来源：路透社

最近发生的两起争议事件，均在首尔上演，却具有全球性影响，给商界上了关于数字时代生存之道的沉重一课。

第一起事件涉及 Disney+ 剧集《Perfect Crown》。这部由歌手 IU 主演的浪漫奇幻剧，曾是全球观看次数最多的韩剧之一，直到五月中旬，该剧被指控将韩国描绘成中国的附庸国。

问题在于：在一个加冕场景中，韩国国王佩戴了九旒冕而非十二旒冕，官员们高呼“千岁！”而非“万岁！”。

大多数韩国人可能没有注意到，但还是有足够多的人注意到了。这些细节将韩国定位为朝贡国，而非独立的帝国。由此引发了强烈的反弹。

主演 IU 和 Byeon Woo-seok 不得不在社交媒体上发布个人道歉声明。

引发争议的导火索并非出于对历史的热爱，而是对那些可能损害韩国主权的叙事的敏感。

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韩国一直强烈反对北京“东北工程”所提出的主张。这项于2002年启动的学术项目得出的结论是，朝鲜半岛历史上的王国——如高句丽——是中华文明的一部分。

如果说那场轩然大波引起了区域性的关注，那么下一场则席卷了全球。

导火索是韩国星巴克于5月18日推出的一项促销活动，活动围绕一款其称之为“坦克”的大号可重复使用随行杯展开，宣传口号是“砰地一声把它砸在桌子上。”

试想一下，如果在9月11日的纽约推出一款名为“客机”的随行杯，并配上“小心双子塔”的广告歌曲，你就能明白这起事件的后果有多严重了。

5月18日是1980年光州事件的周年纪念日，当时，军事独裁政权杀害了约200名抗议者。

“砰地一声把它砸在桌子上”，这句口号让人想起了1987年学生运动家 Park Jong-chol 被拷打致死的事件；警方当时正是用这句话谎称，一名调查员只是握紧拳头猛拍了一下桌子，Park 就不知何故倒下了。

5月18日是1980年光州事件的周年纪念日，当时，军事独裁政权杀害了约200名抗议者。

“砰地一声把它砸在桌子上”，这句口号让人想起了1987年学生运动家 Park Jong-chol 被拷打致死的事件；警方当时正是用这句话谎称，一名调查员只是握紧拳头猛拍了一下桌子，Park 就不知何故倒下了。

这起谋杀案激起了韩国母亲们的义愤，并在数月内，全国性的抗议活动推翻了独裁政权。它至今仍是该国民主意识的试金石。

对公司造成的损害是即时且严重的。

韩国星巴克首席执行官 Jung-hyun 被免职。Shinsegae 集团董事长 Chung Yong-jin 发表了公开道歉，并强制要求所有韩国员工接受一下午的敏感性培训；该集团的关联公司以特许经营方式运营着星巴克连锁店。

随后的一项内部调查表明（由于高管无权检查员工手机，调查范围受限），这次惨败是愚蠢、懒惰以及（营销策划人员请注意）对人工智能草率过度依赖的结果，而非蓄意捣乱。

超越表演式合规

这两起事件的共同点是疏忽大意。这是一种特定类型的制度性意识的缺失，而这种缺失正成为我们这个时代决定性的企业责任风险。

这并不是说企业高管们在掉以轻心——他们也不可能这样做。在商业世界，风险无处不在：消费趋势、竞争产品、法规、劳动力和技术。

减轻风险正是“利益相关者关系”的全部意义所在。问题在于，有一种风险，虽然并非全新，却仍让许多高层管理人员难以把握。

三十年前，一场罔顾民意的营销活动或许会惹恼一些顾客，收到几封致编辑的信，然后便销声匿迹。

如今的受众坐在剧院的观众席里，却手握数字“机关枪”。一张冒犯性的图片在营销团队还没喝上早间咖啡时，就已被截图并分享出去。舆论怒火在数小时内就会升级。

政客们也被卷入其中——因为他们也必须避免被指责漠不关心。在公众对星巴克的惨败表示强烈抗议后，韩国总统 Lee Jae-myung 在 X 平台上发文称，他“对这种唯利是图者不人道且可耻的行为感到愤怒，他们否认了韩国社会的价值观、基本人权和民主”。

为了应对这类风险，如今企业界的风尚是抢先表现出高尚品德。这就是为什么公司都热衷于表现得友善。他们热爱人类、小狗和雨林。

当然，这骗不了人。网络公众对于“表演”行为有雷达般的洞察力。他们知道，公司的根本存在是为了盈利，而不是为了当好公民。

对全球性公司而言，它们倾向于将这种风险暴露视为一个合规问题来处理：增加一份文化敏感性清单，聘请一位多元化主管，举办一场研讨会。但清单无法捕捉到你不知道要去寻找的东西。

这里需要的是一种特殊的高管技能，以及能够支撑其行动的基础设施。

一代人以前的韩国，当总统府青瓦台主导经济时，决定企业成败的首席执行官技能是政府关系。

这就是为什么传奇的 Hyundai 董事长 Chung Ju-yong 曾为重建一座跨江大桥而参与竞标——据说当时是以一韩元中标。他给总统留下了深刻印象，拿到了合同，完成了工作，并在随后的政府合同中赚取了数十亿美元。

现在所需的技能，是能敏锐感知公司在其运营的市场中的一言一行所带来的影响，无论其主营业务是什么。

要运用这项技能，负责的高管需要得到某种支持，就像电影导演从“场记”（scripty）那里获得的支持一样——场记负责检查在不同时间、不同地点拍摄的场景之间，视觉和叙事上的连续性。

这里的思路类似于大型石油和天然气公司曾采取的做法，当时它们停止与环保主义者对抗，转而雇佣他们。

这些专家坐镇公司总部，审查各项计划，评估潜在的环境损害。这个体系并不完美，但它带来了一场巨大的变革。

在一个社会日益期望公司不仅要盈利、更要向善的世界里，企业需要有专门的团队，从社会期望的角度来审视其所作所为。这项职能需要得到与财务合规同等程度的重视。

数字世界并未削弱文化的重要性，反而使其成为不可回避的核心。能够蓬勃发展的公司，将不会是那些拥有最佳危机公关的公司，而是那些认真地、系统性地进行投入，从而使自己根本不需要危机公关的公司。

作者是 Insight Communications 的首席执行官