无论是否属实，特朗普的“直升机撒钱”计划都应让Warsh警惕

THE BOTTOM LINE

在一个通胀顽固、债务激增的经济体中，一项1.2万亿美元的支出计划将会激怒美联储主席

美国总统 Donald Trump 承诺，如果共和党在今年11月重掌国会，将向每人发放5000美元的红利。 图片来源：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

美联储加息的决定在白宫将极不受欢迎。但 Donald Trump 总统更狂野的经济言论与其新任美联储主席之间的分歧如今已如此之大，以至于结局可能已经注定。

在所有事情中，特朗普向每位美国人发放 5000美元支票的承诺，可能最触犯 Kevin Warsh 的货币主义理念。

华盛顿和华尔街的大多数分析师认为，特朗普关于如果共和党在今年11月重掌国会就向每人发放5000美元红利的承诺，是根本不可行的。