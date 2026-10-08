右翼主导南美洲——但其执政基础不如表面稳固

南美大陆的选民阵营分裂，势均力敌，且迫切寻求改变

Flavio Bolsonaro若在巴西获胜，将使右翼掌控南美大陆最大的经济体，并为华盛顿带来其在该地区最宝贵的盟友。 图片来源：EPA

10月4日，在巴西大选的第一轮投票中，Flavio Bolsonaro的得票率领先于现任总统Luiz Inacio Lula da Silva。如果他在10月25日的第二轮决选中获胜，右翼将执政南美洲所有大国。

这将完成南美大陆所见过的最迅速的政治逆转之一，而这一逆转将建立在一些最微弱的胜利之上。

当前局势

在南美大陆10个讲西班牙语和葡萄牙语的共和国中，目前有七个国家的总统来自右翼或中右翼。