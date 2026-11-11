从巴西和美国大选中吸取正确教训

两国选举的获胜者必须注意到，选民们是在否定某个人，而不是认可另一个人

美国的民主党人尚未提出一个能让选民为之振奋的愿景，而在未来，一成不变的做法将行不通。 照片：路透社

【伦敦】总统 Luiz Inacio Lula da Silva 在巴西近期的总统选举中，击败了极右翼、现已在逃的 Flavio Bolsonaro。在美国，前总统 Donald Trump 的“让美国再次伟大”（Make America Great Again, Maga）运动的追随者们则在中期选举中惨败。

这两个来自两大国家的结果都是好消息。各地的民主党人可以稍稍松一口气了。

但如果获胜者吸取了错误的教训，这个好消息可能只是昙花一现。而从建制派评论员的言论来看，这恰恰是正在发生的事情。