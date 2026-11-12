Jensen Huang正面临CEO‘献祭式’下台的危机

市场可能高估了他可能被解雇对更广泛的人工智能行业构成的风险

爆料接踵而至，越来越清楚地表明，Nvidia严重低估了其极具影响力且备受尊敬的首席执行官Jensen Huang所带来的“关键人物风险”。然而，市场可能高估了他个人所牵涉的风险程度。

一个更大也更棘手的问题是，Huang是否也是整个‘人工智能’行业的关键人物。到目前为止，市场的普遍看法似乎是否定的。自11月6日开盘以来，Nvidia的股价以及追踪纳斯达克100指数的主要交易所交易基金（ETF）均已遭受重创。

在周末爆出他与一名所谓中国间谍（现已在北京重新露面）有染的惊人消息后，他又被曝出与Kimberly Powell有婚外情，而后者负责Nvidia在‘医疗保健’领域引入‘人工智能’的业务并直接向他汇报。这很可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

在发生此类不当行为后，任何高管都很难保住职位。Huang一直是一位非常成功的领导者。然而，在没有继任计划的情况下，这一切都是坏消息，也构成了抛售的理由。

但即使在第二桩婚外情被曝光之前，交易员们已经将Nvidia的估值拉低至其12个月混合远期市盈率仅为标普500指数整体水平的66%。

三年前，其估值比市场整体水平高出200%以上。目前，Nvidia相对于市场的估值正处于24年来的最低点。

这一下滑趋势在丑闻爆出前就已开始，但依然引人注目。Nvidia惊人的盈利，加上科技“七巨头”（Magnificent Seven）中其他成员平庸的股市表现，意味着它并未失守太多阵地。

Nvidia在10月份将市值最高公司的宝座让给了Apple，但其市值仍然高于“七巨头”中的所有其他公司。

最令人惊讶的或许是它们整体表现的平淡。尽管市场充斥着关于泡沫的讨论，以及对市场过度集中的担忧，但在过去动荡的12个月里，这些公司没有一家看起来像是正在膨胀或破裂的泡沫。总体而言，它们的股价一直在横盘整理。

尽管交易量巨大且市场波动剧烈，但整体指数的广度仍然非常狭窄。自五周前标普500指数见顶以来，市场集中度有所下降，但降幅不大。

10月6日，市值排名前10的股票占标普500指数权重的40.8%。现在这一比例已降至38.7%，但仍处于历史高位。（请注意，这两个数字可能都略微低估了问题的严重性，因为标普500指数尚未纳入SpaceX，否则该公司将跻身前十。）

所以，尽管“感觉上”像是一个泡沫正在破裂，且整个年度股票都在疯狂地重新洗牌，但整体结果却并非如此。

无所不包的人工智能交易

原因可能在于‘人工智能’投资的本质。在任何颠覆性新技术的应用初期，当收益遥远且不确定时，投机泡沫是不可避免的。

从铁路到互联网，过去伟大的创新在改变经济的同时，也曾让一些投资者血本无归。

‘人工智能’的不同之处在于Macquarie的Viktor Shvets所称的“滚动泡沫”（rolling bubble）：“无法对冲‘人工智能交易’，因为它无处不在。相反，拥抱‘人工智能’是更好的前进方式：在‘人工智能’塑造的广泛主题中进行多元化投资……识别新的‘泡沫’，同时抛弃那些可能迅速估值下调的昔日赢家；将投资敞口扩大到指数之外，涵盖上市和非上市公司。我们的世界不是一个单一的‘人工智能’泡沫，而是多个滚动的泡沫。”

指数提供商MSCI的最新研究揭示了这一过程的运作方式。他们将‘人工智能’现象划分为一系列将以不同方式受益的行业板块。

最近，实体基础设施（芯片和数据中心提供商）形成了一个看似典型的泡沫，而这个泡沫现在似乎正在破裂。在此之前，数字基础设施曾一度领先。

资深投资者Jim Paulsen提出，市场出现了一系列“牛市破功”（Busted Bulls）的现象。

这是一个鲜有先例的奇怪现象，目前尚不清楚其本质上是否是负面的：“一个长期遭受‘牛市破功’困扰的牛市，是否是一个通过不断自我更新，从而在新看涨主题出现时得以延续的牛市？”

“或者，随着每个看涨主题的破裂，整个牛市是否被削弱并变得更加脆弱，从而增加了熊市最终占据上风的可能性？也许答案两者都不是？”

如果这确实是一个滚动泡沫，那么认为Huang的丑闻将对Nvidia造成严重损害但不会伤及整个市场的即时判断或许是合理的。但我们可以预见，这一判断将受到考验——如果这个事件都不能迫使每个人在投资时更严肃地对待公司治理，那么恐怕再无他事能做到了。彭博社