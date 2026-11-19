商业价值取决于工作流程和市场

东南亚各地的董事会成员正在询问其高管团队，哪些工作流程应交由人工智能代理处理。 照片：路透社

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

一位顾客发起聊天来对一笔收费提出异议。一名员工需要大约20分钟来解决这个问题。

在新加坡，公司所需成本约为7.90美元。在印度尼西亚，成本约为0.60美元。

然而，一家领先的客户服务软件公司在这两个市场中，对处理该聊天的人工智能代理收取相同的价格。

东南亚各地的董事会成员正在询问其高管团队，哪些工作流程应交由人工智能代理处理。

我们的答案是，商业价值取决于工作地点。我们将现有员工的成本与替代他们的人工智能的成本进行比较。

工作流程的成本

我们覆盖了六个市场：新加坡、马来西亚、泰国、越南、菲律宾和印度尼西亚。我们的员工成本基于文书或类似职位的官方工资数据，并额外增加了50%用于雇主缴款、管理和工具费用。

一家客户服务软件公司的人工智能代理每次解决一个聊天，收费0.99美元起。但人工智能代理在客户服务中可能无法完全自主，因此我们的计算也考虑了人工成本。

同一家软件公司报告称，其人工智能代理平均每四个聊天能解决三个。但不同企业的结果差异很大，因此我们假设一个更保守的情景，即人工智能解决十个聊天中的六个，其余四个仍由员工处理。

这样一来，人工部分的工作就从常规处理转变为审查和决策。员工每10个聊天中会检查一个，每次耗时三分钟。

对于每月处理2万个聊天的企业，我们假设需要半个全职员工来专门管理和维护该代理。

根据我们的计算，在每次处理成本为0.99美元的情况下，即使企业仍需支付必要的人工成本，在新加坡使用人工智能代理可将每次聊天的成本降低约一半。

在马来西亚，成本可降低约四分之一；在泰国，可降低约十分之一。在越南，则无法节省成本。而在菲律宾和印度尼西亚，成本反而会增加。

这些数字是基于单一工作流程和平均工资的说明性估算，掩盖了公司之间的巨大差异。现实中，大客户也常常能通过谈判降低公开报价。

我们的计算还排除了构建代理、将其连接到现有系统以及随着模型变化而保持更新的成本。

因此，企业必须使用自己的数据进行计算。

成功率也很重要。如果代理只能解决所有聊天的一半，那么在新加坡节省的成本将降至约40%。

如果代理能解决四分之三的聊天，节省的成本将升至约60%。新加坡仍然是节省成本最多的国家，而印度尼西亚的亏损最大。

我们参考的公司是按其代理解决的每个聊天来收费。在员工成本高于每次聊天约1美元的高工资市场，解决率更高的人工智能代理能节省更多资金。

但在员工成本较低的地区，如菲律宾和印度尼西亚，代理每多解决一个聊天，实际上都会增加成本。

“自建 vs 购买”的抉择

有些公司选择自建代理，而不是从供应商处购买。对他们而言，人工智能模型的选择至关重要。

针对这种情况，我们根据六个主流模型的公开价格估算了成本。（我们研究的模型包括 Claude Sonnet 5.5、GPT-6 Astra、Gemini 3.8 Flash、GLM-5.2、DeepSeek-V4-Flash 和 Qwen 3.5。）

使用最便宜的模型，自建的人工智能代理在每个市场的成本都低于员工成本。而使用最贵的模型，除了新加坡以外，其他所有市场的成本都更高。

工程设计也至关重要。在构建代理时，设计会直接影响最终的盈利。

以一个中等价位的模型为例：如果一个代理在每一步都浪费地重复读取两倍的公司资料，那么它在泰国、越南、菲律宾和印度尼西亚所节省的成本将荡然无存。

而一个经过精心设计、能够缓存资料而非重复读取的代理，则能在所有六个市场中实现盈利。

在本地运行人工智能会改变局面吗？

如今，大多数人工智能模型在少数几个大型数据中心运行，这些数据中心大多位于东南亚以外，并以全球统一价格出售。

随着越来越多的国家坚持数据主权，要求将数据和人工智能处理保留在国内，未来可能会有更多人工智能在本地运行。届时，这将产生本地成本，包括电力以及满足各国法规的合规成本。

电力是这些成本中最容易衡量的。在新加坡，数据中心的电费大约是印度尼西亚的三倍。即便如此，这也只使同等的人工智能服务成本增加了约10%。

相比之下，员工成本的差异接近13倍。因此，即使人工智能在本地运行，工资水平可能仍然是决定人工智能代理在何处具有商业价值的关键因素。而合规成本则是一个悬而未决的问题。

波动的价格与成本之外的考量

领先的人工智能公司目前的支出远超其收入。

根据《金融时报》报道的公司预测，OpenAI 预计在2026年至2030年间将“烧掉”约2800亿美元。

因此，价格可能会上涨。根据我们的估算，如果一个中等价位模型的代币（token）价格增至三倍，那么除了新加坡，人工智能在东南亚其他所有地区带来的成本节约都将消失。

汇率是第二个风险。人工智能的价格以美元计价。林吉特、泰铢、越南盾或印尼盾的贬值会使人工智能代理的本地成本更高，而本地工资则大致保持不变。

不过，成本可能不是唯一的考量因素。人工智能代理可以全天候工作，能够应对突发的需求高峰，帮助更快地推出新服务，并创造服务客户的新方式。

在人工智能代理节省的运营成本微乎其微的情况下，这些优势仍可能成为部署它的充分理由。

企业领导者应如何应对

从流程入手。梳理每个工作流程，剔除不必要的步骤。人工智能代理执行的每一步都会增加成本。

然后，针对每个工作流程提出三个简单的问题：第一，我们目前为此付出的成本是多少？第二，引入人工智能代理后，包括仍需保留的员工在内，总成本将是多少？第三，在商业价值不复存在之前，人工智能价格可以上涨多少，或者本地货币可以贬值多少？

为每个市场分别回答这些问题。在节省的成本很少或为负数的情况下，应提前明确并衡量预期的其他收益。

至关重要的是，企业应尽可能长时间地保持决策的可逆性。

一旦团队围绕人工智能代理进行重组，独立完成工作的专业知识（know-how）可能会丧失，而重建这些知识既缓慢又昂贵。

分阶段推广是明智之举。在让更多工作流程依赖于人工智能代理之前，每个阶段都可以检验其处理能力。

避免将工作流程与单一供应商或模型绑定。如果该供应商更改条款、淘汰模型或倒闭，企业应该能够在无需从头再来的情况下进行切换。

人工智能在每个市场的成本或许相同，但其价值的实现与否，则取决于每一个具体的工作流程和每一个特定的市场。

Daniel Liebau 是新加坡国立大学（国大）亚洲数字金融研究所的客座副教授，也是创新咨询公司 Lightbulb Capital 的创始董事总经理。Damien Kopp 是人工智能咨询公司 RebootUp 的创始人兼董事总经理，同时也是新加坡管理大学高管发展项目的副教员。

如有需要，可向作者索取详细计算过程。