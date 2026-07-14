东南亚应该畏惧第二次“中国冲击”吗？

该区域应从战略上优化从中国引进的资本和投资增长

中国在2020年代迅速增长的出口和贸易顺差被称为“第二次中国冲击”。 图片来源：法新社

2025年，东南亚从中国进口的商品总额超过了五千亿美元。该区域对中国的总体贸易逆差约为2900亿美元，此后这一数字还在进一步增长。

在全球范围内，中国自2020年左右以来迅速增长的出口和贸易顺差被称为“第二次中国冲击”。2025年，中国的海关贸易顺差达到1.2万亿美元，而其出口额达到了3.8万亿美元。

人们担心的是，继2001年中国加入世界贸易组织后的第一次中国冲击会重演。

在美国，激增的中国进口商品被归咎为美国制造业产业群城镇的失业问题。对于发展中国家而言，中国的出口主导地位则与“过早去工业化”联系在一起。

东南亚的决策者们是否应该对其与中国日益增长的贸易逆差感到担忧？或者，甚至应该加入美国和欧洲的行列，共同反击中国的不平衡问题？

新的贸易动态

今天的中国冲击与第一次截然不同。

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第一次中国冲击中，中国扮演了组装中心的角色，依赖他国的投入品和技术，向高收入国家出口成品，并挤压了其他发展中国家的出口。与此同时，中国主要将其由此产生的巨额经常账户顺差再投资于美国国债。

如今，中国主要出口的是零部件——用于其他国家的生产和出口——以及生产所需的机械设备。中国已成为“工厂的工厂”。

中国也正将其更多的经常账户顺差导入流向发展中经济体的资本流中，包括制造业产业群投资。通过这一切，该国正在出口自己的技术——从清洁能源产品到工业机器人。

而东南亚正处于这些新动态的最前沿。

诚然，低成本中国进口商品的激增可能已对某些行业造成了集中阵痛。例如，在大量具有竞争力的中国进口商品涌入的背景下，仅2024年印度尼西亚的纺织业就裁员8万人，而日本在泰国的汽车制造商则在关闭或缩减业务。

剧增的进口可以为采取有针对性的保障性措施提供理由，例如一些东南亚国家政府已经实施的反倾销关税和对线上进口的限制。社会保障对于支持受影响的工人、促进劳动力市场调整也至关重要。

更深入地审视数据

然而，我们也不应忽视“中国冲击”通过中间投入品、资本品以及带来新技术、新网络和更高生产率的投资，对经济其他部分同时产生的积极影响。所有这些反过来又能促进工业化和就业创造。

东南亚从中国进口的商品中，约90%是中间投入品或资本品，而非最终消费品。与此同时，中国的投资正大量涌入。

2024年，中国对东南亚制造业产业群的直接投资为154亿美元，高于2019年的57亿美元。来自中国的直接投资和证券投资总额增长了两倍，达到约750亿美元，几乎占东南亚国内生产总值的2%。

追踪绿地外国投资的数据显示，中国在东南亚制造业产业群的平均投资项目所创造的本地就业岗位，几乎是其他国家投资的两倍——这反映了其更高的劳动密集度，尤其是在电子组装领域。

或许，如果中国没有如此巨大的贸易顺差，东南亚的情况会更好。中国吸收了全球需求，但由于其自身进口停滞不前，回馈甚少。

然而，迹象表明，东南亚总体上是与中国共同受益，而不是被排挤出局。

中国的商品出口在2025年增长了5%，自2019年以来增长了51%。东南亚的出口则分别增长了13%和54%。

中国的海关贸易顺差去年增长了20%，自2019年以来增长了178%。东南亚的总体贸易顺差则分别增长了39%和142%（尽管其对中国的贸易逆差扩大了）。

在全球价值链的关键领域（纺织、电子、机械和汽车），中国占世界出口的份额从2019年的22.8%上升到2024年的24.6%。东南亚的份额则从9.2%上升到11.3%。

关注增加值出口也很重要，它反映了国内生产对出口价值的贡献。中国作为中间投入品的供应方运作，而东南亚主要处于价值链的较低层级。增加值出口也考虑了为规避美国关税而进行的中国货物转运。以这个标准衡量，中国的表现优于东南亚。

尽管如此，东南亚也表现不俗。在2019年至2022年（最新可用数据）期间，中国在全球价值链关键领域的增加值出口增长了近40%。东南亚的增加值出口则增长了24%。

这些总体格局在东南亚主要经济体中基本成立，尽管并非所有国家的表现都同样出色。那些更开放、更具竞争力的经济体，如越南和马来西亚，表现最好。而开放度和竞争力稍逊的国家，如印度尼西亚和泰国，则相对落后。

风险同样存在。东南亚正迅速变得高度依赖中国的供应链、资本和技术。这可能会加剧与美国的贸易紧张关系，因为美国仍然执着于减少对中国的间接依赖。

为了将第二次中国冲击的短期利益转化为持续的产业升级，同时保持多元化的贸易和投资联系并避免依赖，进行改革和公共投资以提高竞争力和国内能力将是至关重要的。

作者是Lowy研究所印太发展中心的首席经济学家兼主任

本文为首发于Fulcrum（ISEAS – Yusof Ishak研究所的博客）的文章的编辑版本