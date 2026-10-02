新加坡首起人工智能相关数据泄露事件，凸显中小企业所面临的两难困境

随着技术能力日益增强，期望非专业人士理解其技术风险是否现实？

下一代人工智能产品的竞争重点，应在于非技术用户能多轻易地理解、验证和控制系统的运作。 图片来源：海峡时报

据报道，2026年10月1日，在美珍香（Bee Cheng Hiang）一名员工使用一款人工智能工具协助生成营销电邮程序的代码后，超过95,000名客户的电邮地址遭到泄露。

个人数据保护委员会的调查发现，有人使用人工智能来协助编写用于处理本地邮件列表的代码。该代码在未经充分测试和审查的情况下就被部署使用。

新加坡这起首例与人工智能相关的数据泄露事件，揭示了中小型企业（SMEs）在采用人工智能时面临的两难困境：人工智能的能力越强，期望非技术员工发现其潜在技术风险就越不现实。