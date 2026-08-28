新加坡的枢纽地位面临新的信任考验
当伙伴国家将贸易摩擦视为一种安全保障时，贸易枢纽应如何维护自身信誉？
- 再出口和转运是合法贸易的常规环节；尽管货物分类不同，但它们可能会通过新加坡走相似的路线。 照片：《商业时报》资料图
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
在8月23日的新加坡国庆群众大会上，总理 Lawrence Wong 回应了美国近期的担忧，即有中国商品为规避美国关税而经由其他国家（尤其是东南亚国家）转运。
他表示，政府将根据可信的违法证据采取行动，不允许新加坡被用作非法贸易的渠道。他也承认，新加坡无法追踪并核实每件产品的完整供应链。
他发表这番言论的背景是，白宫于8月13日发布了题为《转运大骗局》的报告，该报告将新加坡列为40多个被指存在较高非法转运风险的经济体之一。
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