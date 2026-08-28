The Business Times
business-time-50

新加坡的枢纽地位面临新的信任考验

当伙伴国家将贸易摩擦视为一种安全保障时，贸易枢纽应如何维护自身信誉？

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
    • 再出口和转运是合法贸易的常规环节；尽管货物分类不同，但它们可能会通过新加坡走相似的路线。
    • 再出口和转运是合法贸易的常规环节；尽管货物分类不同，但它们可能会通过新加坡走相似的路线。 照片：《商业时报》资料图

    Ramkishen S Rajan

    Published Fri, Aug 28, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    在8月23日的新加坡国庆群众大会上，总理 Lawrence Wong 回应了美国近期的担忧，即有中国商品为规避美国关税而经由其他国家（尤其是东南亚国家）转运。

    他表示，政府将根据可信的违法证据采取行动，不允许新加坡被用作非法贸易的渠道。他也承认，新加坡无法追踪并核实每件产品的完整供应链。

    他发表这番言论的背景是，白宫于8月13日发布了题为《转运大骗局》的报告，该报告将新加坡列为40多个被指存在较高非法转运风险的经济体之一。

    此翻译对您是否有帮助？

    SingaporeTrump tariffsUS-Singapore relationsTradeSupply chains

    TRENDING NOW

    Why is Apac poised to become such a significant market for aviation?

    Asia-Pacific aviation: is up really the only way?

    Russian President Vladimir Putin (right) meeting Myanmar President Min Aung Hlaing (left) at the Grand Kremlin Palace in Moscow on Aug 18.

    Russia’s ‘pivot to Asia’ takes a turn as it prioritises ties with isolated regimes over bigger economies

    Professional oversight can help investors avoid emotion-led decisions, shares Chew Mun Yew, managing director and head of UOB Private Bank.

    Why disciplined stewardship matters when managing wealth in uncertain markets

    The programme aims to equip accountancy and corporate finance workers with practical skills to use AI effectively and responsibly.

    More than 15,000 sign up for national accounting body’s AI programme in two months

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More