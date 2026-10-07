新加坡迈入超高龄社会，医疗保健筹资亟需新模式

在预防性保健护理领域，资助者与受益者之间存在错配

人均寿命的普遍延长是一项伟大的成就。但长寿本身并非最终目标。 图片来源：海峡时报

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10月1日是联合国的“国际乐龄日”。今年的主题是“长寿时代：反思体系，迎接更长寿的人生”，这对新加坡提出了一个尤为切身的问题。

新加坡人的寿命越来越长，人口老龄化迅速，65岁及以上居民的比例从2016年的12.4%上升到如今的21.4%，使新加坡成为一个超高龄社会。

人均寿命的普遍延长是一项伟大的成就。但长寿本身并非最终目标。