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新加坡迈入超高龄社会，医疗保健筹资亟需新模式

在预防性保健护理领域，资助者与受益者之间存在错配

    • 人均寿命的普遍延长是一项伟大的成就。但长寿本身并非最终目标。
    • 人均寿命的普遍延长是一项伟大的成就。但长寿本身并非最终目标。 图片来源：海峡时报

    Graham Cookson

    Published Wed, Oct 7, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    10月1日是联合国的“国际乐龄日”。今年的主题是“长寿时代：反思体系，迎接更长寿的人生”，这对新加坡提出了一个尤为切身的问题。

    新加坡人的寿命越来越长，人口老龄化迅速，65岁及以上居民的比例从2016年的12.4%上升到如今的21.4%，使新加坡成为一个超高龄社会

    人均寿命的普遍延长是一项伟大的成就。但长寿本身并非最终目标。

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    HealthHealthcare costsHealthcareAgeing

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