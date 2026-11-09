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东南亚烟霾启示：电力来源多元化或非万全之策

随着各国日益依赖跨境电力，当多个国家同时急需用电时，电力供应是否还充足？

    • 烟霾期间，新加坡的太阳能运营商报告日均发电量下降了约15%。
    • 烟霾期间，新加坡的太阳能运营商报告日均发电量下降了约15%。 照片：海峡时报

    Augustin Boey

    Published Mon, Nov 9, 2026 · 12:00 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】2026年10月9日，新加坡的空气污染指数（PSI）达到192点。烟霾笼罩，不仅令人窒息，也让天空一片灰蒙。

    一个不太明显的现象是，烟霾也影响了太阳能板的发电效率。新加坡的太阳能运营商报告称，在烟霾期间，日均发电量下降了约15%。

    这并未在本地造成电力短缺。但随着越来越多东南亚国家将生产和交易低碳电力作为优先事项，这次事件也揭示了它们所面临的一项挑战——即不同的供应商可能在发电方面面临着相同的风险。

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    Energy transitionElectricityAseanAsean Power GridSouth-east Asia

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