THE BOTTOM LINE

约四分之三的Kospi指数成份股股价低于账面价值

Kospi指数的亮眼表现，掩盖了韩国企业在提升估值方面进展甚微的现实。 图片来源：路透社

韩国证券交易所运营商本月早些时候公布了首份名单，列出了100多家估值持续偏低的公司。这是解决该国股市长期被低估问题的一个值得欢迎的举措，但这还远远不够。

这种点名批评的方式，是对总统 Lee Jae Myung 长达一年的改革行动的必要补充，也得到了越来越多反对所谓“韩国折扣”的个人投资者的支持。

然而，要克服数十年来根深蒂固的企业惯例，需要采取一系列综合措施，包括立法行动、培养下一代独立董事以及改变固有的企业观念。

从表面上看，似乎并不需要额外的策略。韩国拥有仅次于台湾的亚洲表现最佳的股指。左倾的 Lee Jae Myung 上任仅数月后，Kospi指数便于今年1月突破了5000点大关。

他在立法机构的盟友迅速行动，通过了多项商法修正案，加强了少数股东的权利，并使董事会对投资者更加负责。

这些改进措施在人工智能交易热潮为其注入强劲动力之前，助推了股市的上涨。大部分涨幅都集中在少数几个行业和仅有的两家公司：存储芯片制造商 Samsung Electronics 和 SK Hynix。

在人工智能热潮的推动下，这两家公司目前约占Kospi指数总市值的一半。若剔除这两家公司，该基准指数中其余800多家成份股公司今年的涨幅已悉数回吐。

约四分之三的Kospi指数成份股的交易价格低于其账面价值，账面价值是衡量企业净资产的指标。事实上，根据彭博社汇编的数据，过去一年中，市值低于其净资产的上市公司数量有所增加。

股市的亮眼表现掩盖了韩国企业界在提升估值方面进展甚微的现实。

这种折扣现象有其深层次的制度根源。企业不愿分配利润以及将最具潜力的子公司分拆上市的做法，都压低了估值。

证券法规执行不力削弱了投资者信心。此外，据估计，在Kospi指数最大的200家公司中，有93%由个人或家族控制，这使得公司治理传统上倾向于大股东。

从涉及 Samsung Electronics 到 LG Energy Solution 的交易中，都出现过少数投资者感到自己利益受损的情况。

在过去十多年里，历届总统领导下的政府一直在努力解决这一折扣问题，但收效甚微。

正在采取的措施

但有迹象表明，最新的改革正在开始改变企业行为。上个月，在投资者和监管机构的反对下，SK Hynix 决定放弃其子公司 Solidigm 在美国上市的计划。这表明，过去被视为理所当然的做法如今正受到挑战。

少数股东曾担心，分拆上市会稀释他们对这家生产闪存的公司的投资敞口。数据中心对闪存的需求很高。

首尔的韩国公司治理论坛主席 Namuh Rhee 说：“我们对此事进行了全面施压。”

Lee Jae Myung 政府应利用这一势头，在立法攻势上加倍努力。

仍在审议中且值得推进的措施包括：修订现有规则，要求董事会披露并解释其对具有吸引力的收购要约的回应。

根据现有规则，管理层可以对主动提出的收购意向保持沉默。此举旨在鼓励恶意收购，并对估值持续低迷的公司施加压力，促使其可能放弃管理控制权。

另一项正在考虑的变革是将股东大会的通知期延长至不少于四周，这将给予投资者更多时间来审视管理层的提案。

此外，还需要为独立董事提供更严格的培训计划，让他们具备挑战管理层决策的技能和信心。

日本提供了一个值得借鉴的例子，它也曾有过自己的“点名批评”名单。作为前首相 Shinzo Abe 经济复兴计划的一部分，日本进行了公司治理改革。

这些努力取得了成功，促使股市重新估值，并购活动也达到了创纪录的水平。

并非所有日本的经验都能直接适用于韩国，但韩国正走在一条相似的道路上。法律改革可以通过让公司治理问题持续受到关注，来解决根深蒂固的惯例。“耻辱榜”名单则进一步加大了公众压力。

为了消除“韩国折扣”，首尔应继续全力以赴，多管齐下解决这个问题。彭博社