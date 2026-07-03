SpaceX的投资者为买入马斯克的愿景而放弃控制权

争相获取上行收益的同时，不应忽视外部成本

作者表示，在认同SpaceX的投资论点之前，监管机构和投资者本应要求该公司建立与其估值相称的治理结构。 照片：路透社

ELON Musk的工业帝国正在验证一个备受争议的命题：社会应该容忍在环境问题上走捷径和限制股东控制权，因为回报是更快的创新。

这就是如今SpaceX以“SPCX”为股票代码上市所内含的交易。在SpaceX进入公开市场时，它已经吸收了xAI，即马斯克的人工智能和社交网络公司。

因此，投资者购买的不仅仅是一个关于火箭、星链（Starlink）和可重复使用发射的纯粹航空航天故事。他们投资的是一个由创始人控制的平台，该平台还包括Grok、快速扩张的地面人工智能中心，以及备受争议的Colossus项目建设。

核心担忧并不仅仅是xAI选择使用化石燃料发电来加速人工智能的训练，也不仅仅是SpaceX的公众股东在影响气候、水资源或监管风险相关决策方面的权力非常有限。

令人担忧的是这两者的结合：在现实中进行环境监管套利，同时在市场上进行金融结构套利。

Elon Musk对SpaceX拥有严格控制权，该公司在进入公开市场前吸收了xAI。 照片：路透社

换句话说，马斯克的公司正在利用能源和环境政策的漏洞来推动增长，而这将成本转移给了全球社区、含水层和大气。

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与此同时，该公司正在实施一种股权结构，即使在创始人压倒性的控制权得以保留的情况下，也将治理风险转移给了公众投资者。

两者结合，为前沿技术的洗牙创造了一个强大的模式：迅速行动，推迟部分相关成本，获取上行收益，让社会日后为损失定价。

这种姿态并不陌生。支持者声称，创新就是这样发生的。电网太慢，获得许可太繁琐，人工智能的战略意义过于重要。天基计算最终或许能解决地面物理资源的限制问题。想要投资于这个激动人心未来的投资者，必须接受这种非传统的控制方式。

即使在创始人压倒性的控制权得以保留的情况下，SpaceX仍在实施一种将治理风险转移给公众投资者的股权结构。 照片：彭博社

这种做法的辩护者会说，许多变革性技术的出现，都是因为企业家走在了现有基础设施和法规的前面。商业航空、互联网和可再生能源的发展速度都超过了政策制定者的适应速度。

然而，问题不在于是否应该鼓励冒险，而在于公众是否应该承担市场可能未能完全定价的成本。

忽视外部性的代价

几十年来，发达经济体一直将外部性视为别人的问题。

碳排入大气层。污染和拔牙被推给了更贫困的社区和发展中国家。水、土地和生物多样性吸收了公司资产负债表所忽略的成本。

收益是即时的、私人的；而福利损失则是延迟的，且往往由议价能力最弱的群体承担。

如今，人工智能有可能以机器般的速度重演这笔交易。

问题不在于人工智能是否重要。它确实重要。计算能力是战略性基础设施。前沿模型可能会推动医学、气候建模、网络安全、工业生产力和国防的进步。美国在人工智能领域输不起。

但雄心壮志不能成为鲁莽进行监管套利的借口。xAI选择依靠化石燃料发电来建设大规模人工智能基础设施，并不仅仅是电网不完善所迫使的艰难权衡。

这是一个将速度置于环境保护、社区风险和公共责任之上的决定。燃气轮机或许能解决私营企业的并网问题，但它们会产生公共成本：空气污染、碳排放、许可冲突、水资源压力和当地健康问题。

人工智能和社交网络公司xAI选择依靠化石燃料发电来建设大规模人工智能基础设施。 照片：路透社

与Google的对比很有启发性。Google远非气候圣人：其人工智能扩张增加了能源需求，使排放目标复杂化，并引发了关于大型科技公司的气候承诺能否在计算热潮中幸存的合理质疑。

但Google公开的做法至少接受了正确的框架。2020年，该公司承诺到2030年实现全天候无碳能源。在设计其数据中心时，Google通过购电协议和电网脱碳来开展工作，并讨论了水资源管理、替代水源和芯片直接冷却等问题。

换句话说，Google将能源和水视为需要通过工程技术解决和披露的制约因素，而不是用快速的化石燃料基础设施来绕过的麻烦。这使得xAI的做法更难辩护。

在首次公开募股（IPO）前收购xAI，使得治理问题变得不可避免。

公众投资者不仅仅是投资于一位同时拥有一家备受争议的私营人工智能公司的创始人。他们投资的是一家其公开市场故事已扩展到包括人工智能基础设施的公司。

如果Colossus、Grok和轨道数据中心有助于支撑其估值叙事，那么与Colossus相关的环境和监管风险也应该被纳入投资者风险的讨论中。

治理结构可能导致投资者风险

这本应是SPCX发行中的一个关键问题。但它并未被如此对待。

原因在于治理。SpaceX由马斯克严格控制。公众股东或许能获得流动性，并投资于世界上最重要的航空公司之一，但他们买到的不是常规的问责制。

他们投资的是一种创始人控制的结构，在这种结构中，普通投资者几乎没有实际能力就气候风险、环境合规、水资源使用、关联方风险，或在有远见的冒险与监管套利之间的界限等问题向马斯克施压。

如果能源和水资源稀缺，社会有权质问哪些人工智能工作负载应优先处理，哪些只是在将消费者的欲望变现。 照片：路透社

这使得气候问题的重要性有增无减。在一家治理正常的上市公司中，环境责任可能成为向投资者施压的着力点：例如股东提案、董事投票、参与活动、信息披露要求和代理权争夺。

在SpaceX，这种约束机制在很大程度上被削弱了。投资者可以表达担忧、出售持股或承担风险。然而，他们影响战略方向的能力仍然非常有限。

这正是此次IPO核心的市场失灵之处。公众投资者获得了投资一家具有重要战略意义公司的机会，但对于可能影响其长期风险状况的环境和治理选择，却没有有意义的控制权。

这种模式并不陌生：先行一步，获得市场份额和主导地位，让基础设施不堪重负，利用模糊地带，并向监管机构发起挑战，看其能否跟上。有时，这种风格会带来突破；有时则会造成本可避免的伤害。

人工智能基础设施不再仅仅是软件。它已是重工业。前沿模型的训练需要电力、冷却水、土地、输电能力、芯片、矿产和快速的硬件更换。

如果更快的人工智能训练导致对化石燃料的依赖加剧、污染风险增加、水资源压力增大以及潜在的诉讼，投资者应将这些问题不仅仅视为ESG（环境、社会和公司治理）问题，而应视为重大的商业风险。

竞争的论点是真实的，但并不完整。是的，人工智能是一场地缘政治竞赛。是的，电网互联速度太慢。是的，清洁能源的部署和输电许可需要改革。

但这些不足之处并不能成为私营企业采用化石燃料变通方案并将成本转移给当地社区的理由。竞争力不能成为免除环境责任的万能借口。

该行业也不能假装所有的计算需求都具有同等价值。用于癌症研究、电网扩建和韧性以及国家安全的人工智能，与用于垃圾邮件、虚拟网红、互动优化或又一个企业聊天机器人的人工智能是不同的。

如果能源和水资源稀缺，社会有权质问哪些人工智能工作负载应优先处理，哪些只是在将消费者的欲望变现。

地球层面的影响也同样重要。人工智能呈现出轻若无物的形态，但它依赖于矿物、芯片、制造厂、电力和冷却水。

如果收益流向创新者、富裕公司和发达国家的投资者，而成本却由较贫困的社区、资源前沿地区和气候脆弱国家承担，那么人工智能就有可能加剧化石燃料时代的一些分配不均问题。

由太阳能供电、通过SpaceX的星舰（Starship）发射的天基计算想法或许很巧妙，但轨道运行并不能消除外部性，只是将它们转移了位置。 照片：路透社

轨道数据中心的论点并不能解决这个问题。由太阳能供电、通过SpaceX的星舰发射的天基计算是一个巧妙的想法。它最终可能会支持专门的工作负载。

但轨道运行并不能消除外部性，只是将它们转移了位置。发射排放、碎片风险、频谱冲突、辐射加固、热管理、再入规划、地面基础设施和硬件更换等问题仍未解决。

真正的选择并非人工智能与环境的对立，而是负责任的工业化与再一个世纪的外部性倾销之间的抉择。

在认同其投资论点之前，监管机构和SpaceX的投资者本应要求该公司建立与其估值相称的治理结构：透明的能源采购、合法的许可流程、水资源信息披露、环境控制、独立的董事会监督、关联方保障措施和可靠的气候问责制。

然而，IPO结构却起了反作用。它让公众投资者有机会分享上行收益，却让马斯克掌握了对风险和套利的绝对控制权。

马斯克常常因为行动比现有企业更快而获得回报。但速度并非道德上的辩护理由。当一家公司先建设、后污染、再诉讼，并以未来的太空技术作为免罪符时，它不是在摆脱旧经济，而是在延续它。

作者是新加坡国立大学（国大）商学院的金融学教授，兼该大学可持续与绿色金融研究所所长。本文所表达的观点不代表新加坡国立大学（国大）的立场