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THE BOTTOM LINE

市场蔓延的阴影正笼罩欧洲

欧洲大陆各国未能在经济向好时为逆境做好准备

    • 我们距离2010-2012年欧元区危机的重演尚有一段距离。
    • 我们距离2010-2012年欧元区危机的重演尚有一段距离。 图片来源：路透社

    Mihir Sharma

    Published Wed, Oct 7, 2026 · 01:15 PM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    一个阴影正在欧洲上空盘旋——那就是市场蔓延的威胁。法国的财政问题是其根源，而现在，即便是那些本应在改善财政状况的国家也岌岌可危。

    以意大利为例，该国已成功削减其财政赤字，但其宏观经济复苏对主权债务收益率的上升——也就是其借贷成本的增加——非常敏感。

    多年的财政管理不善将导致其今年的债务占国内生产总值（GDP）的比重达到139%。

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