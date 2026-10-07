市场蔓延的阴影正笼罩欧洲

THE BOTTOM LINE

欧洲大陆各国未能在经济向好时为逆境做好准备

一个阴影正在欧洲上空盘旋——那就是市场蔓延的威胁。法国的财政问题是其根源，而现在，即便是那些本应在改善财政状况的国家也岌岌可危。

以意大利为例，该国已成功削减其财政赤字，但其宏观经济复苏对主权债务收益率的上升——也就是其借贷成本的增加——非常敏感。

多年的财政管理不善将导致其今年的债务占国内生产总值（GDP）的比重达到139%。