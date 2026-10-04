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MARK TO MARKET

Stoneweg Europe Stapled Trust的管理层内部化交易是复兴S-Reits的关键吗？

虽然一些人将管理人内部化视为“核选项”，但Sert正在证明，这也是一种建设性的、以增长为导向的策略。

Ben Paul

Ben Paul

Published Sun, Oct 4, 2026 · 09:54 PM
    • Sert的管理层内部化举措可能不会完全停止向其发起人支付费用。
    • Sert的管理层内部化举措可能不会完全停止向其发起人支付费用。 图片来源：《商业时报》资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】今年8月，当Stoneweg Europe Stapled Trust (Sert) 表示计划进行管理人内部化时，本专栏曾警告称，此举可能会疏远少数投资者，并且对其合订证券的市场估值提振作用甚微。

    不过，Sert不仅仅是收购其自有资产的管理人。9月28日披露的消息显示，Sert计划收购其发起人的泛欧物流和轻工业平台——该平台不仅管理着Sert价值23亿欧元（26亿美元）的投资组合，还管理着11项委托中价值8.2亿欧元的第三方资产。

    Sert的管理人上周在评论该交易时，对这些第三方委托的重要性表态谨慎。他们表示，这些委托并非一项独立的增长业务，而是其遍布欧洲的本地团队维持市场关系、并为Sert创造未来潜在共同投资和收购机会的一种方式。

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